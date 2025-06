Na tenhle moment čekali čtrnáct let. Od doby, kdy katarský šejk Násir Al-Chelajfí se svým štábem přiletěl do Paříže a převzal hrdý klub. Až po spoustě ligových titulů, zároveň letech plných zklamání a omylů, přišlo opravdové vítězství. PSG v sobotním finále Ligy mistrů zdemolovalo Inter 5:0, slaví nejdominantnější výhru v moderní historii velkých evropských finále. Premiérovým ziskem „ušatého poháru“ splnilo sen mnoha Pařížanů. Fenomenální noc v Mnichově přišla až ve chvíli, kdy vlastníci, miliardáři v drahých oblecích, zcela překopali strategii – místo hvězd sehnali top trenéra a hladové hráče, kteří nastartovali novou klubovou éru.

Násir Al-Chelajfí, 51letý miliardář a dřívější velmi slušný tenista, přišel v červenci 2011 do PSG s jasnou vizí. Do tradičního klubu napumpovat potřebné miliony, pořídit největší hvězdy a v dohledné době oslavit ultimátní cíl, což znamenalo zvednout pohár pro vítěze Ligy mistrů a poprvé do Francie přivézt slavnou trofej.

Kabinou PSG prošly největší možná jména. Šejkové to zkoušeli s Davidem Beckhamem, Zlatanem Ibrahimovičem, později s Neymarem, Lionelem Messim a především s Kyllianem Mbappém, klenotem francouzského fotbalu. Všechny pokusy ale marné, den D přišel až v sobotním mnichovském finále s Interem.

PSG po dlouhých 14 letech došlo na vrchol naprosto impozantně, na hřišti přitom nebyla žádná z drahých hvězd minulosti. Nejvyšším rozdílem v historii finále evropských pohárů (5:0) zvítězil nad Interem nejmladší celek, zápas naprosto opanoval.

„Tohle byla ta nejlepší sezona, jsem na všechny nesmírně hrdý,“ vyprávěl prezident klubu Al-Chelajfí krátce po premiérovém triumfu v Lize mistrů. „Stavěli jsme tým pro budoucnost. Jsem hrdý na naše fanoušky, na Francii. Není to úžasný večer jen pro nás, pro klub, ale pro celou zemi, která si zaslouží podobné úspěchy. Hrajeme výbornou ligu a budeme se ještě zlepšovat. Tímhle ale pro nás začíná další opravdová práce. Musíme zůstat pokorní,“ zdůraznil.

Nadávali nám, bolelo to, přiznal šejk

Bez pochyby si musel hlavně pořádně oddychnout. Nahánět „ušatý pohár“ vypadalo jako nesplnitelný úkol, PSG čelilo každý rok obrovskému tlaku. Nejblíž bylo pod vedením Neymara, Mbappého a Di Maríi v covidové sezoně před pěti lety, na jaře 2020 ale prohrálo ve finále 0:1 s Bayernem.

„Celou dobu to pro nás bylo nesmírně složité, mířila na nás velká kritika. Snažili jsme se pracovat pro francouzský fotbal, lidé nám ale nadávali za to, co děláme. Samozřejmě to nesmírně bolelo, ale já osobně byl pořád zaměřený na jeden cíl,“ přiznal Al-Chelajfí. Také proto jako jeden z mála představitelů velkých klubů odmítl myšlenku vzniku bohaté Superligy. Za každou cenu chtěl dojít na vrchol tam, kde si to při svém nástupu v Paříži určil.

Před dvěma lety, kdy PSG vypadlo v osmifinále Ligy mistrů s Bayernem, vedení klubu totálně otočilo kormidlem. Skončil Lionel Messi, po minulé sezoně i Kylian Mbappé. Pokračovala éra masivních nákupů i okázalých investic, nicméně tentokrát si v klubu počínali mnohem chytřeji.

Od individualit k týmu

Přebudovali kádr, vsadili na mladé, hladové hráče a především – angažovali Luise Enriqueho. Energického, takticky protřelého a úspěšného španělského kouče, který skvěle poskládal kolektiv a doručil PSG i Francii to, o co se marně pokoušeli jeho podobně slavní i schopní předchůdci.

V zákulisí, mimo hlavní reflektory, spoluřídil celou přestavbu