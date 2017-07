Čeští baseballisté zbrojí na olympiádu. V přípravě přehráli Německo!

Česká reprezentace odcestovala do Německa, kde sehrála tři přípravné zápasy. Bilance? Dvě výhry (7:1, 7:4) a jedna těsná prohra 0:1. „Je vidět, jak se posouváme nahoru. Vzali jsme s sebou mladé kluky, některým bylo i méně než 23 let. Předvedli super práci,“ hodnotil Michal Müller, manažer českého týmu. Klíčový pro domácí baseball bude rok 2019, kdy se bude hrát kvalifikace na letní olympijské hry.

První dva zápasy? Parádní výkony… Hodně úspěšných odpalů, navíc dva homeruny. Ty měli na svědomí Tomáš Juněc a Petr Čech. „Hráli jsme dobře. První dva zápasy se nám dařilo na pálce, zaslouženě jsme celou sérii vyhráli. Nadhazovači ve všech zápasech zaházeli skvěle, drželi nás vždycky v zápase. A díky nim jsme měli šanci vyhrát,“ hodnotil duely s Německem catcher Daniel Vavruša.

Až poslední čtvrteční zápas se tolik nepovedl. Češi nedokázali doběhnout pro žádný bod. „Smolná prohra. Němcům zahrálo dobře pole, vždycky to chytili dobře. Udělali jediný bod, a to jim stačilo. Jinak jsme byli lepší. První dva zápasy jsme je přehráli,“ hodnotil Müller, jehož cílem je sehrát co nejvíce zápasů s reprezentací. „Připravujeme se na rok 2019, ve kterém bude kvalifikace na letní olympijské hry v Tokiu.“

Co je nejvíce pozitivní? Určitě hra pálkou. V minulosti Češi spoléhali na bojovnost a obrany, v současné době nabrali ale hodně síly také v útoku. „Může za to hlavně domácí extraliga. Hodně týmů disponuje zahraničními nadhazovači, čeští hráči si tak zvykli na kvalitní a rychlý nadhoz,“ vidí pozitiva Müller. Další důležité reprezentační akce se uskuteční v srpnu. Češi budou bojovat na akademickém mistrovství světa a v Brně se uskuteční mistrovství Evropy do 23 let.