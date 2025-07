Komplikace pro Slovensko na olympiádě: KHL nezastaví. Jak může vypadat soupiska?

Vstoupit do diskuse (

V únoru se sejde hokejová smetánka. NHL vyšle do italského Milána všechny své třpytivé poklady, které pro účely zimní olympiády dvanáct let schovávala. Fajnšmekři vzhlíží k nabitým zámořským gigantům či ambiciózním Švédům, avšak překvapit můžou i jiní. Třeba také Slováci, obhájci bronzu z Pekingu. Ti ale počítají s možnými potížemi při sestavování týmu. Z jakého důvodu? Ruská KHL, z níž nominovali hráče na nedávné mistrovství světa, bude v průběhu Her pokračovat.