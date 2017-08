Čeští baseballisté postoupili na mistrovství Evropy třiadvacítek v Brně do finále, ve kterém se střetnou s Nizozemskem. V semifinále porazili svěřenci Pavla Chadima Španělsko 7:3, Nizozemci zdolali Belgii 10:5. Oba finalisté si vybojovali účast na mistrovství světa do 23 let.