Domácí mistrovství zpestří dovedností soutěže: padne rychlostní rekord?

Od pátku do neděle budou bojovat v nákupní Galerii Harfa nejlepší čeští squashisté o domácí titul. Favorit? Naprosto jasný! Vždyť Jan Koukal usiluje o osmnácté prvenství. Cílem je dvacet. Do cesty se mu však postaví Daniel Mekbib a Martin Švec, a to v životní formě. Ještě před prvními koly, tedy ve středu, dojde na první konfrontaci. Hlavní favorité si to rozdají v rámci dovednostních soutěží.