Vlna podpisů v NHL. Výhodné kontrakty i možné provary: Marner, Granlund, ale i Blümel

Andrew Mangiapane (29)

2 roky

3,6 milionu dolarů za sezonu

útočník

Washington → Edmonton

První bod si mezi elitou připsal poté, co před sedmi lety nahradil v sestavě Calgary zraněného Čecha Michaela Frolíka. Devětadvacetiletý pracant je skrytým diamantem draftu 2015, kde zakotvil až v šestém kole, přesto se dokázal rychle prodrat mezi nejlepší. Poslední rok ve Washingtonu mu nevyšel ideálně, k rekordním 35 brankám ze základní části 2021/22 se ani nepřiblížil. U Oilers by nicméně mohl zvýšit produkci méně vytěžovaných formací. Do toho mistr světa z Kanady zvládá důmyslně plnit obranné povinnosti, stále je v jeho silách atakovat hranici 40 bodů. V tu chvíli by se pro Edmonton stal vzhledem k průměrnému platu 3,6 milionu dolarů mimořádnou koupí.

2 - Už jen dva zápasy chybí Andrewi Mangiapanemu k tomu, aby dosáhl na jubilejní 500. start v NHL.