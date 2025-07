Pomoc pro Peltův Jablonec? Kačena to neplánuje, spekulace se ukázaly jako nepravdivé

Kdo je tajemným investorem, který má pomáhat Jablonci v době, kdy bude (měl by být) jeho majitel Miroslav Pelta ve vězení za dotační podvod? Deník Sport a web iSport získal ve fotbalovém zákulisí informace, že by mohlo jít o Vojtěcha Kačenu, hlavního mecenáše druholigové Zbrojovky Brno. Brzy se nicméně ukázalo, že tyto publikované spekulace byly nepravdivé. A nakonec je rázně vyvrátil i sám Kačena. „Je to absolutní nesmysl. Nic takového určitě neplánuji,“ reagoval pro iSport zámožný byznysmen s elektřinou.