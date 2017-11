České squashisty čeká mistrovství světa týmů. Cílem je nabrat zkušenosti

Domácí reprezentační výběr squashistů odcestuje v neděli do Francie na mistrovství světa týmů. V Marseille je čeká ve skupině favorizovaná Austrálie a silný Wales. Do bojů s elitními soupeři zasáhne Daniel Mekbib, Martin Švec, Ondřej Uherka a Jakub Solnický. „Na turnaji budou nejlepší světoví hráči. Nejsme favoriti, ale zároveň se chceme porvat o dobrý výsledek,“ vyhlásil David Tománek, reprezentační trenér.

Souboje mezi týmy se hrají na tři vítězné zápasy, mezi nejlepší šestnáctku postupují ze skupiny dva nejlepší reprezentační výběry, zbytek hraje o umístění. Suverénní postavení se bude snažit uhájit Egypt, který má v první desítce šest svých zástupců. Světovému žebříčku vládne Francouz Grégory Gaultier, který žije v Praze. A právě s ním se občas připravuje Martin Švec. „Když Gregovi chybí někdo na sparing, dá mi vědět. Tréninky s ním jsou strašně náročné, intenzivní. Posouvá mě to na vyšší level. Cítím se teď silný ve chvílích, když jsem pod tlakem,“ popsal Švec.

Domácí reprezentační hráči se před světovou akcí zúčastní ještě turnaje PSA v Bratislavě. Poté je čeká přesun do Marseille. Cílem je nasát co nejvíce zkušeností, vždyť nastoupí proti elitním squashistům. Australan Ryan Cuskelly je na 16. místě světového žebříčku, jeho kolega Cameron Pilley na devatenáctém. „Na ně se nejvíce těším. S Australany se běžně nevídáme,“ dodal Švec, jenž bude ve Francii českou dvojkou. Výše na žebříčku je Daniel Mekbib (112. místo), Švec je na 124. místě a Uherka 141. místě.

Největšími hvězdy Walesu jsou Joel Makin (42. místo) a Peter Creed, který je třiašedesátý. „Myslím, že kluci jsou schopni porazit soupeře kolem šedesátého místa světového žebříčku PSA. Právě s Walesem čekám největší boj o postup ze skupiny. Pokud se nám podaří je porazit, bylo by to skvělé,“ dodal David Tománek, reprezentační trenér. „Realistický cíl je však dostat se do nejlepší dvacítky mezi týmy.“

Pro české squashisty bude akce ve Francii skvělou zkušeností, ze které mohou čerpat dál. „Vybrali jsme perspektivní tým. Zvažovali jsme také účast Viktora Byrtuse. Pro něj jsou však v této sezóně prioritou spíše vrcholné juniorské turnaje,“ dodal Tománek, který si pochvaluje vyrovnanost českého týmu. „Jedná se o výkonnostně vyrovnaný a velice perspektivní kádr. Pevně věřím, že se kluci brzy dostanou do nejlepší stovky světového žebříčku jednotlivců a dokáží triumfovat na některém z profesionálních turnajů.“

Do výběru se naopak nevešla dlouhodobá jednička Jan Koukal, osmnáctinásobný český šampion. Vedení českého squashe vše odůvodnilo omlazováním reprezentačního týmu.