Čeští squashisté porazili na MS Jamajku a skončili jednadvacátí

Český tým se nedostal do hlavních bojů po prohrách v základní skupině s favorizovanou Austrálií a s Walesem. Klíčový tak pro lepší umístění byl páteční duel s Jižní Afrikou, se kterou se šlo po výhře Daniela Mekbiba a prohře Ondřeje Uherky do rozhodujícího utkání. V něm však proti Rodney Durbachovi v pěti setech prohrál Martin Švec. „Od postupu nás dělil jeden bod. Je to škoda, prohra 11:13 v páté sadě mrzí vždycky,“ dodal Švec.

Víkendové zápasy o umístění si už čeští hráči pohlídali. V sobotu porazili Rakousko 2:1 a v neděli Jamajku 2:0. „Všichni jsme zahráli dobře a potvrdili své kvality. Chtěli jsme být sice výš, ale mrzet nás to nemusí,“ prohlásila jednička týmu Daniel Mekbib, který porazil Jamajčana Chrise Binnieho, na světovém žebříčku PSA 70. hráče. „Celý týden panovala v týmu skvělá nálada, určitě jsme posbírali cenné zkušenosti. Na příštím šampionátu chceme atakovat nejlepší šestnáctku,“ vyhlásil Ondřej Uherka.

Pro český tým je celkové 21. místo nejlepším umístěním na šampionátu týmů. V předchozích ročnících skončili na 23. a 25. místě. „Český squash už není pouze o jednom hráči, máme minimálně pět vyrovnaných kluků, co se derou dopředu a chtějí se zlepšovat. V příštích týdnech pojede Mekbib na mistrovství světa jednotlivců, Švec se Solnickým odlétají na turnaje do Iránu a Solnického čeká pražský turnaj PSA. Cílem je jeden z nich už vyhrát,“ uzavřel trenér Tománek.