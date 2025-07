PŘÍMO Z LONDÝNA | Z někdejšího postrachu kurtů je boxovací pytel. Karolína Muchová hraje sezonu z pekla. Vleklé zranění levého zápěstí jí v zápasech dovoluje hrát pouze čopovaný bekhend, kvůli čemuž je poloviční. Od března vyhrála jediný zápas, na Wimbledonu ji přísný los poslal hned v úvodním kole proti finalistce z Berlína Wang Sin-jü. A Číňanka nasazenou patnáctku přemohla 7:5, 6:2. Na tiskové konferenci ještě ke všemu Muchová sotva mluvila, jelikož na ni sedla lehká viróza. „Je to tak, jak to je,“ povzdechla si osmadvacetiletá hráčka.

Jak se srovnává mentálně s tím, že nemůžete hrát v plné síle a používat obouručný bekhend?

„Štve mě to, je to trochu psycho. Ale řekla jsem si, že to tady zkusím. Přeci jen slice je na trávě docela nebezpečný úder. Ale los do prvního kola tu byl jako vždy přísný. Ještě k tomu s tím, že hraju jen slice… Nemám moc zápasů, v posledních třech čtyřech měsících jsem toho moc neodehrála, takže mi chybí i sebevědomí. Kazím potom i forhend, volej, všechno možné. Všechno se to tak nějak se*e.“

Jak obtížné je pro vás adaptovat se na hru jen jednou rukou?

„Na antuce to bylo o poznání těžší. Není to tak náročné, ale když potřebujete zahrát tvrdý úder a nemůžete, je to vážně k pos*ání. V zápase jsem obouručným bekhendem zahrála pár pomalých míčů, kdy jsem se odvážila do toho jít, ale na ty rychlé si ještě netroufnu.“

Má vůbec smysl pokračovat s takovým zraněním v sezoně?

„Věřím, že jo. Od minulého týdne cítím se zápěstím zlepšení. Poprvé po třech měsících! Kdyby se nezlepšilo, musela bych přistoupit k radikálnějšímu řešení. Ale to nechci. Teď je opravdu lepší, tak pořád doufám. Až se vrátím, nechám si ho zkontrolovat v Praze na magnetické rezonanci. Budu mít teď nějaký čas volno, což zápěstí taky prospěje. Odletím někam vypnout a načerpat síly před betonem. Pak se připravím na Ameriku. Možná si zkusím zahrát i nějaký menší turnaj, jestli mi to WTA dovolí, abych se trochu rozehrála a měla trochu více zápasů.“

Minulou sezonu vám pokazilo zranění pravého zápěstí, nyní levého. Podobnými problémy trpěla i argentinská legenda Juan Martín Del Potro.

„Před loňským US Open mi psal, to od něj bylo hezké. Byli jsme v kontaktu, v New Yorku jsme spolu dokonce mluvili. Je hezké dostat od něj takovou podporu.“