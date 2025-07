PŘÍMO Z LONDÝNA | Možná letos Wimbledon nevyhraju, ale dnes ještě neskončím! Barbora Krejčíková stále teprve nabírá sílu po půlroční pauze, první a hodně náročnou zkoušku v All England Clubu ale složila s vyznamenáním. Dvacetiletá Filipínka Alexandra Ealaová, jedna z komet sezony, se do české obhájkyně na centrkurtu pustila s vervou a brala první set. Pak ji však Krejčíková s rutinou rozebrala a zvítězila 3:6, 6:2, 6:1. Tleskali tomu i hosté v královské lóži - hollywoodští herci Russell Crowe s Cate Blanchettovou.

Druhý rok po sobě byla česká obhájkyně na Wimbledonu v ohrožení, Krejčíková se však ke Steffi Grafové s Markétou Vondroušovou, která jako jediné šampiony profesionální éry padly po roce v úvodním kole All England Clubu, nepřipojila.

Ealaová, první Filipínka v hlavní soutěži Wimbledonu, zprvu o devět let starší Češce zatápěla a za 49 minut brala první set. „Protože mě překvapila. Sledovali jsme její zápasy z Eastbourne a tam hrála jinak než teď,“ divila se Krejčíková, jež dokázala prodat zkušenosti.

S mankem 0:1 na sety nezpanikařila, soustředila se, aby šla v druhé sadě do vedení a ukázala, kdo že je wimbledonskou šampionkou. „Zůstat pevná v hlavě a vzít si rychle vedení ve druhém setu bylo moc důležité,“ kývala hlavou po 130 minutách boje.

Jak si vedly obhájkyně titulu ve Wimbledonu

Rok Hráčka Země Výsledek 2017 Serena Williamsová USA nehrála 2018 Garbiñe Muguruzaová Španělsko 2. kolo 2019 Angelique Kerberová Německo 2. kolo 2020 — — zrušeno 2021 Simona Halepová Rumunsko nehrála 2022 Ashleigh Bartyová Austrálie nehrála 2023 Jelena Rybakinová Kazachstán čtvrtfinále 2024 Markéta Vondroušová Česko 1. kolo 2025 Barbora Krejčíková Česko ?

Sváteční okamžik, poctu otevřít program na centrkurtu, Krejčíková velmi ocenila. Byť z hostů v lóži si vybavila jen kouče Jiřího Nováka a kondičního trenéra Tomáše Breicetla. „Krásná byla cesta ze šatny po schodech. A jak pak otevřeli bránu z klubovny a my vešli na ten krásný kurt, bylo nepopsatelné. Užila jsem si to víc než loni před finále. Takovou radost jsem cítila, tak skvělé je být zpátky,“ líčila nadšeně.

S gloriolou vítězky z All England Clubu se jí prý letos hraje lépe. Genius loci místa, o němž mluví bývalí šampioni, funguje i v jejím případě. „Loňský zážitek mi letos pomáhá. Cítím se tu dobře, jako bych byla mentálně silnější,“ souhlasí.

Ve Wimbledonu vyhrála už osmý zápas za sebou, i její forma letí vzhůru. Co by tedy letos pokládala za úspěšný turnaj? „Už teď je úspěšný!“ vyhrkla. „Mám splněno. Samozřejmě se budu snažit pokračovat dál, ale už jen to, že se má hra zlepšuje a sedá si, je obrovské vítězství potom, čím jsem si v posledních měsících prošla. Nemám velká očekávání, prostě jdu míček po míčku s vírou, že na konci budu já ta, kdo bude mít ruce nahoře,“ tvrdí pokorně.

Radost jí dělá fakt, že stehno poraněné minulý týden v Eastbourne ji při utkání nebrzdilo a hotoví se objevovat své limity v letošním ročníku. Další soupeřkou, proti které je otestuje, bude ve čtvrtek Američanka Caroline Dolehideová, světové číslo 67.