Dukla má nového majitele a vyhlíží postup. Podívejte se, jak v Jihlavě roste multifunkční aréna

Proběhlo to hodně rychle. Jen pět, možná šest týdnů uplynulo od prvních schůzek po slavnostní podpis smlouvy v Gotickém sále jihlavské radnice. „Dnešním dnem začíná nová a krásná etapa Dukly Jihlava,“ pravil primátor města Petr Ryška, než si se Slavomírem Pavlíčkem ze společnosti SPM Invest oblékli dresy se jmenovkami, na nichž bylo i datum 1. 7. 2025. Díky finanční podpoře a blížícímu se otevření moderní arény vstupuje klub do nové éry plné nadějí. Prvním cílem je návrat slavného klubu do extraligy.

Historický okamžik to byl z více důvodů. „Dukla nikdy nebyla v rukách soukromého vlastníka,“ připomněl jednatel klubu Bedřich Ščerban. Hokejová Jihlava vznikla jako vojenský oddíl placený ze státních peněz, po změně režimu se jí ujalo město. Získala dvanáct titulů, naposledy v roce 1991. Následoval ústup ze slávy. Těžko se sháněly finance. Tradovalo se, že na Vysočině jsou jen brambory a kamení.

Bývalý špičkový obránce Ščerban nastoupil v roce 2008. „Samozřejmě, rozpočet nám nedovolil mít velká přání a stavět si vzdušné zámky, ale výkonnost jsme měli docela dobrou. SPM Invest je silná společnost. Tak, jak jsem se měl možnost s panem Pavlíčkem a lidmi okolo něj seznámit, bude Dukla v dobrých rukách. Věřím, že ji společně vrátíme tam, kam historicky patří,“ prohlásil.

Firma podnikatelů Slavomíra Pavlíčka a Martina Španěla získala 80 procent akcií klubu za 6,8 milionu korun, což je cena lepší garsonky v Praze. Ale do klubu vloží jmění ve výši 27 milionů jako pojistku. V případě potřeby dá víc. Vlastník chce ukázat, že to myslí vážně. A má velké ambice. „Nikdy jsem si nedával malé cíle. Chceme vyhrát extraligu. Než se k tomu dostaneme, bude to pravděpodobně ještě dlouhá cesta. První cíl je dostat se do ní. Momentálně vyhrát baráž znamená něco jako vyhrát extraligu, bude to stejně náročné,“ připustil Pavlíček.

Hokejové kluby si v posledních letech pořídilo několik českých byznysmenů. Karel Pražák koupil pražskou Spartu, Petr Dědek si pořídil Dynamo Pardubice, Dušan Šenkypl Energii Karlovy Vary, Tomáš Drastil kladenské Rytíře. Pavlíček se o ně ucházel taky. Podniká zejména ve videoherním byznysu, ale je fanouškem hokeje.

Pavlíček: Chci být Duklák!

„Mým cílem nebylo pořídit si hokejový klub. Říkal jsem si, že chci podpořit mládežnický hokej a český hokej obecně, protože je to moje vášeň,“ uvedl.

Ze stejných důvodů před pár lety postavil v Praze 5 zbrusu novou hokejovou halu, která ho stála 80 milionů. Zachránil tím klub HC Smíchov 1913, který přišel o svůj domovský led na Nikolajce. Hokej hraje jeho syn, on sám rekreačně taky.

„Jihlava má mládež velice dobře spravovanou. Je potřeba, aby měla taky áčko na nejvyšší úrovni. Chci být Duklák, budu Duklák!“ zvolal.

Jihlava hrála nejvyšší soutěž naposledy v ročníku 2017/18. Od té doby se dvakrát pokoušela o návrat v baráži jako vítěz první ligy. Naposledy neuspěla proti Olomouci. „O postup se budeme pokoušet od samého začátku,“ neskrýval Ščerban. „Mužstvo jsme budovali tak, aby s nástupem do arény mělo před sebou vrchol. Byli jsme i trošku rychlejší, do baráže jsme postoupili už letos. Tým zůstal z drtivé většiny pohromadě, naopak jsme posílili o čtyři hráče. Chceme být velmi aktivní na hráčském trhu, abychom ještě posílili. Příští sezonu je naším cílem hrát na titul v první lize a rvát se o postup.“

Pavlíček přiznal, že by se nebránil ani případnému nákupu extraligové licence. „Pokud bude k mání, asi bych neváhal. Není o čem přemýšlet. Když se to stane, tak se to stane. Momentálně ale pracujeme s tím, co je – musíme vyhrát baráž,“ dodal.

První zápas už koncem října

Bedřich Ščerban si už po svém nástupu před 17 lety stanovil tři strategické cíle: postavit arénu, mít fungující mládež, sehnat strategického partnera. Všechny tři se mu podařilo splnit. Dukla vychovává kvalitní hráče, smlouva je podepsána. Moderní multifunkční hala s pláštěm připomínajícím ježčí bodliny vyrostla během dvou let na místě, kde stával Horácký stadion.

Při zápasech pojme 5700 diváků. Bude mít sedačky až k ledu, proměnlivé led mantinely a další vychytávky, běžeckou dráhu na střeše a ubytovací prostory až pro 90 lidí. Už probíhají dokončovací práce, otevírat se má začátkem října. První zápas proti Zlínu se bude hrát koncem desátého měsíce.

„Myslel jsem, že to půjde rychleji, ale aréna byl počátek všeho. Dvakrát jsme měli stavební povolení a stáli na začátku stavby, jenže vždycky do toho zasáhly volby a začínalo se znovu. Dneska tři základní pilíře, které jsem definoval jako nutnost, byly naplněny. Aréna určitě hrála velkou roli, myslím, že i v rozhodování SPM Investu. A dost důležitou,“ přiznal Bedřich Ščerban. V Jihlavě to vzali ze správného konce, aby vrátili Duklu mezi špičku.