Závodník a makléř Beneš: V Česku je malá konkurence

Malý počet závodníků, spojování jednotlivých kategorií, menší šance k uplatnění pro začínající piloty. Toho všeho si všímá Jan Beneš, který se v prostředí závodů do vrchu nebo okruhových závodů pohybuje. „Jsou sice snahy tyto sporty v České republice pozvednout, stále ale platí, že jsou finančně velice náročné a konkurence je zde málo,“ doplnil Beneš, který se zúčastňuje Carbonia Cupu a kromě toho se živí jako realitní makléř.

Jak v práci, tak v závodní stopě se leckdy musí rozhodovat ve vteřinách. Bleskově vyhodnotit situaci nebo zajímavou nabídku. „Motorsport mě vycvičil, dokážu se rychle rozhodnout. Zároveň mám úctu k soupeřům,“ tvrdil Beneš, jehož otec závodil a poté dělal technického komisaře. Mezi osmou a sedmou třídou dostal Ford Escort a od čtrnácti let se věnoval rallyecrossu. „Je to skvělý kontaktní sport a parádní příprava. Střídají se zde povrchy,“ doplnil Beneš, který v současné době pracuje pro Fincentrum Reality.

Jako junior pak přešel k závodům do vrchu. Důvod? Inspirovalo ho roční angažmá u Otakara Krámského. U legendy tohoto sportu, který před dvěma lety tragicky zemřel, dělal mechanika. Objezdil s ním celý evropský šampionát. „Vím, že tohle je asi nejvíce nebezpečný motoristický sport. Zároveň mě hodně fascinuje – ta kombinace kopců, úzkých cest a nadupaného motoru,“ popisuje Beneš, který v roce v 2016 vyhrál Triola Cup ve třídě E1 do 1400.

Zkušený pilot si však zároveň zoufá – konkurence v těchto sportech není mnoho, spíše naopak. „Často se stává, že přijedete na závod republikového šampionátu, ale kvůli menšímu počtu účastníků se třídy musejí spojit s amatéry. Profíků jezdí tak patnáct, amatérů kolem stovky. To je velký nepoměr. S tím by se něco mělo dělat,“ doplnil Beneš. Podobnou situaci vidí také v rallyecrossu nebo v závodech na okruzích. „Pouze v rallye si všímám větších snah v tom, aby se do závodů zapojovalo větší množství mladých talentů,“ dodal Beneš.

V současné době Beneš jezdí v monopostu v rámci Carbonia Cupu. Ten se pořádá také v zahraniční, například v Německu nebo na Slovensku. „To je také dostatečný adrenalin, navíc jízda na okruhu je bezpečnější,“ dodal Beneš, který ve Fincentru Reality dělá na pozici realitního makléře seniora.