Zacha dvěma góly řídil výhru Bostonu nad St. Louis. Dva body Nečase, ale Colorado padlo
Český hokejový útočník Pavel Zacha dvěma přesnými zásahy řídil výhru Bostonu 5:2 nad St. Louis a ukončil tak své devítizápasové čekání na gól. Dva body za gól a asistenci si připsal také Martin Nečas z Colorada, Avalanche ale podlehli New York Islanders 3:6.
Zacha dal oba góly ve druhé třetině a poslal Boston do čtyřbrankového vedení. Nejprve si ve 33. minutě v rychlém protiútoku navedl puk na osu hřiště a přesnou střelou zvýšil na 4:1. Dvě desetiny před koncem druhé dvacetiminutovky dal v přesilové hře pátou branku Bruins.
„Hned jsem se podíval nahoru na kostku a na časomíře byla nula, takže jsem si nebyl jistý, jestli gól bude platit. Kluci ze střídačky ale říkali, že všechno bylo v pořádku, tak se mi ulevilo. Takový gól soupeře vždycky srazí na kolena,“ řekl Zacha, jenž vylepšil svoji sezonní bilanci na 20 bodů (7+13).
Nepostradatelnost pro ofenzivu Bruins při absenci stále zraněného Davida Pastrňáka potvrdil Morgan Geekie, který si připsal tři body (1+2) a s 21 brankami je druhým nejlepším střelcem ligy.
Lépe na tom je pouze Nathan MacKinnon z Colorada, který se prosadil dvaadvacetkrát. V duelu proti newyorským Islanders ale vyšel bodově naprázdno a Avalanche výpadek nejproduktivnějšího hráče ligy nedokázali nahradit. Teprve druhou prohru v základní hrací době v sezoně neodvrátily ani Nečasovy dva body.
Nejproduktivnější český hokejista v aktuální sezoně NHL v polovině druhé třetiny ujel obraně Islanders a s pomocí odrazu od brusle jednoho z beků snížil na 2:4. V úvodu třetí třetiny se asistencí podepsal také pod branku na 3:5, na kontakt se ale hosté nedostali.
Rodák z Nového Města na Moravě ve 27 zápasech nasbíral 35 bodů a je osmým nejproduktivnějším hráčem ligy. Na spoluhráče z první formace MacKinnona aktuálně ztrácí 11 bodů.
Třetím hokejistou, který v této sezoně překonal hranici 40 bodů, se ve čtvrtečním programu stal Connor McDavid, který se hattrickem a asistencí podílel na vysoké výhře Edmontonu 9:4 nad Seattlem. Hvězdný kanadský útočník stíhá MacKinnona (46 bodů) a Macklina Celebriniho ze San Jose (40).
McDavid se v základní části NHL dočkal prvního hattricku od října 2022. „Je to skvělý pocit. Jako tým jsme dali nějaké góly, snad nám to pomůže i do dalších zápasů. Mám z naší hry dobrý pocit, to je v aktuální situaci nejdůležitější,“ řekl.
Čtyři body si v utkání připsal i Leon Draisaitl, autor gólu a tří asistencí. Edmonton vyhrál třetí z posledních pěti zápasů a v tabulce Západní konference se posunul na deváté místo těsně za pozice zaručující play off.
To druhý finalista minulého ročníku nemůže najít cestu z krize. Úřadující šampioni z Floridy prohráli doma s Nashvillem 1:2 v prodloužení a na výhru čekají už čtyři zápasy. Špatné výsledky z posledních týdnů je odsunuli až na dno Východní konference, získaný bod s Nashvillem jim ale pomohl alespoň k posunu na 15. místo těsně před poslední Buffalo.
I z téměř úplného chvostu tabulky Panthers ztrácejí na postupové pozice pouhých šest bodů, jejich cesta za další obhajobou tak zatím ohrožená není.
Na osmé místo se po výhře 4:2 nad Ottawou posunuli hokejisté Rangers. Dvěma body se na výhře podílel Artěmij Panarin a překonal hranici 900 bodů v NHL. Newyorský tým i díky němu bodoval popáté za sebou.
NHL - Základní část - 2025/2026
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|22
|24
|46
|27
|32
|2.
|Connor McDavid
Edmonton
|14
|26
|40
|28
|-6
|3.
|Macklin Celebrini
San Jose
|14
|26
|40
|29
|3
|4.
|Connor Bedard
Chicago
|18
|21
|39
|27
|9
|5.
|Mikko Rantanen
Dallas
|13
|25
|38
|28
|-1
|6.
|Jason Robertson
Dallas
|18
|19
|37
|29
|15
|7.
|Leo Carlsson
Anaheim
|14
|22
|36
|28
|10
|8.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|16
|19
|35
|28
|5
|9.
|Martin Nečas
Colorado
|14
|21
|35
|27
|25
|10.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|14
|21
|35
|27
|10
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Washington
|29
|16
|1
|3
|9
|101:75
|37
|2
Tampa
|27
|13
|3
|2
|9
|88:71
|34
|3
Carolina
|26
|11
|5
|2
|8
|87:75
|34
|4
Pittsburgh
|26
|13
|1
|5
|7
|83:74
|33
|5
Flyers
|26
|8
|7
|3
|8
|79:74
|33
|6
Islanders
|28
|11
|4
|3
|10
|84:81
|33
|7
Devils
|28
|10
|6
|1
|11
|83:85
|33
|8
Rangers
|29
|11
|4
|2
|12
|79:75
|32
|9
Boston
|29
|10
|6
|0
|13
|92:93
|32
|10
Columbus
|27
|7
|6
|5
|9
|84:90
|31
|11
Montreal
|26
|8
|6
|3
|9
|87:94
|31
|12
Detroit
|28
|10
|4
|3
|11
|87:99
|31
|13
Ottawa
|27
|9
|4
|4
|10
|86:90
|30
|14
Toronto
|27
|9
|4
|3
|11
|94:91
|29
|15
Florida
|26
|11
|1
|2
|12
|77:83
|26
|16
Buffalo
|28
|8
|3
|4
|13
|84:96
|26
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|27
|18
|1
|6
|2
|109:62
|44
|2
Dallas
|29
|16
|3
|5
|5
|102:75
|43
|3
Anaheim
|28
|10
|7
|1
|10
|100:94
|35
|4
Minnesota
|28
|9
|6
|5
|8
|79:76
|35
|5
Vegas
|27
|11
|2
|8
|6
|83:79
|34
|6
Utah
|29
|11
|3
|3
|12
|91:84
|31
|7
Kings
|27
|7
|5
|7
|8
|70:75
|31
|8
Chicago
|27
|11
|1
|6
|9
|85:78
|30
|9
Winnipeg
|27
|12
|2
|1
|12
|83:79
|29
|10
Edmonton
|28
|7
|5
|5
|11
|90:100
|29
|11
San Jose
|29
|7
|6
|3
|13
|82:98
|29
|12
Seattle Kraken
|25
|7
|4
|6
|8
|63:75
|28
|13
St. Louis
|28
|9
|0
|7
|12
|71:100
|25
|14
Calgary
|29
|8
|2
|4
|15
|70:88
|24
|15
Nashville
|27
|7
|3
|4
|13
|71:94
|24
|16
Vancouver
|28
|6
|4
|3
|15
|81:102
|23