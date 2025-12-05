Předplatné

Zacha dvěma góly řídil výhru Bostonu nad St. Louis. Dva body Nečase, ale Colorado padlo

Dvougólový Zacha řídil výhru Bostonu • Zdroj: NHL.com
Pavel Zacha v dresu Bostonu
Boston Bruins údajně zjišťují zájemce o Pavla Zachu
David Pastrňák v dresu Bostonu.
Martin Nečas v zápase s Montrealem
Martin Nečas z Colorada v utkání proti San Jose
Martin Nečas na ledě září.
ČTK, iSport.cz
NHL
Český hokejový útočník Pavel Zacha dvěma přesnými zásahy řídil výhru Bostonu 5:2 nad St. Louis a ukončil tak své devítizápasové čekání na gól. Dva body za gól a asistenci si připsal také Martin Nečas z Colorada, Avalanche ale podlehli New York Islanders 3:6.

Zacha dal oba góly ve druhé třetině a poslal Boston do čtyřbrankového vedení. Nejprve si ve 33. minutě v rychlém protiútoku navedl puk na osu hřiště a přesnou střelou zvýšil na 4:1. Dvě desetiny před koncem druhé dvacetiminutovky dal v přesilové hře pátou branku Bruins.

„Hned jsem se podíval nahoru na kostku a na časomíře byla nula, takže jsem si nebyl jistý, jestli gól bude platit. Kluci ze střídačky ale říkali, že všechno bylo v pořádku, tak se mi ulevilo. Takový gól soupeře vždycky srazí na kolena,“ řekl Zacha, jenž vylepšil svoji sezonní bilanci na 20 bodů (7+13).

Nepostradatelnost pro ofenzivu Bruins při absenci stále zraněného Davida Pastrňáka potvrdil Morgan Geekie, který si připsal tři body (1+2) a s 21 brankami je druhým nejlepším střelcem ligy.

Lépe na tom je pouze Nathan MacKinnon z Colorada, který se prosadil dvaadvacetkrát. V duelu proti newyorským Islanders ale vyšel bodově naprázdno a Avalanche výpadek nejproduktivnějšího hráče ligy nedokázali nahradit. Teprve druhou prohru v základní hrací době v sezoně neodvrátily ani Nečasovy dva body.

Nejproduktivnější český hokejista v aktuální sezoně NHL v polovině druhé třetiny ujel obraně Islanders a s pomocí odrazu od brusle jednoho z beků snížil na 2:4. V úvodu třetí třetiny se asistencí podepsal také pod branku na 3:5, na kontakt se ale hosté nedostali.

Rodák z Nového Města na Moravě ve 27 zápasech nasbíral 35 bodů a je osmým nejproduktivnějším hráčem ligy. Na spoluhráče z první formace MacKinnona aktuálně ztrácí 11 bodů.

Dva body Nečase nestačily na výhru Colorada • NHL.com

Třetím hokejistou, který v této sezoně překonal hranici 40 bodů, se ve čtvrtečním programu stal Connor McDavid, který se hattrickem a asistencí podílel na vysoké výhře Edmontonu 9:4 nad Seattlem. Hvězdný kanadský útočník stíhá MacKinnona (46 bodů) a Macklina Celebriniho ze San Jose (40).

McDavid se v základní části NHL dočkal prvního hattricku od října 2022. „Je to skvělý pocit. Jako tým jsme dali nějaké góly, snad nám to pomůže i do dalších zápasů. Mám z naší hry dobrý pocit, to je v aktuální situaci nejdůležitější,“ řekl.

Čtyři body si v utkání připsal i Leon Draisaitl, autor gólu a tří asistencí. Edmonton vyhrál třetí z posledních pěti zápasů a v tabulce Západní konference se posunul na deváté místo těsně za pozice zaručující play off.

To druhý finalista minulého ročníku nemůže najít cestu z krize. Úřadující šampioni z Floridy prohráli doma s Nashvillem 1:2 v prodloužení a na výhru čekají už čtyři zápasy. Špatné výsledky z posledních týdnů je odsunuli až na dno Východní konference, získaný bod s Nashvillem jim ale pomohl alespoň k posunu na 15. místo těsně před poslední Buffalo.

I z téměř úplného chvostu tabulky Panthers ztrácejí na postupové pozice pouhých šest bodů, jejich cesta za další obhajobou tak zatím ohrožená není.

Na osmé místo se po výhře 4:2 nad Ottawou posunuli hokejisté Rangers. Dvěma body se na výhře podílel Artěmij Panarin a překonal hranici 900 bodů v NHL. Newyorský tým i díky němu bodoval popáté za sebou.

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Nathan MacKinnonColorado2224462732
2.Connor McDavidEdmonton14264028-6
3.Macklin CelebriniSan Jose142640293
4.Connor BedardChicago182139279
5.Mikko RantanenDallas13253828-1
6.Jason RobertsonDallas1819372915
7.Leo CarlssonAnaheim1422362810
8.Leon DraisaitlEdmonton161935285
9.Martin NečasColorado1421352725
10.Mark ScheifeleWinnipeg1421352710

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Washington2916139101:7537
2Tampa271332988:7134
3Carolina261152887:7534
4Pittsburgh261315783:7433
5Flyers26873879:7433
6Islanders2811431084:8133
7Devils2810611183:8533
8Rangers2911421279:7532
9Boston2910601392:9332
10Columbus27765984:9031
11Montreal26863987:9431
12Detroit2810431187:9931
13Ottawa279441086:9030
14Toronto279431194:9129
15Florida2611121277:8326
16Buffalo288341384:9626
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado2718162109:6244
    2Dallas2916355102:7543
    3Anaheim28107110100:9435
    4Minnesota28965879:7635
    5Vegas271128683:7934
    6Utah2911331291:8431
    7Kings27757870:7531
    8Chicago271116985:7830
    9Winnipeg2712211283:7929
    10Edmonton287551190:10029
    11San Jose297631382:9829
    12Seattle Kraken25746863:7528
    13St. Louis289071271:10025
    14Calgary298241570:8824
    15Nashville277341371:9424
    16Vancouver286431581:10223

