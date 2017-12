Curlerky udržely naději na olympiádu, ve hře jsou po výhře s Rusy i muži

Dosud neporažené Dánky český tým zdolal díky vydařenému závěru utkání. Po pátém endu sice domácí reprezentantky prohrávaly 4:5, ale v sedmém zapsaly dva body, po chybě dánské skipky zvýšily v osmém už na 8:5 a v devátém upravily na 9:5. "Byl to poměrně náročný zápas. Obě strany hrály dobře. Vyvíjelo se to nahoru dolů a rozhodující byl osmý end," uvedla skipka Anna Kubešková v České televizi.

Po pěti z šesti zápasů v základní části turnaje má český tým na kontě tři výhry a dvě porážky. Čeká ho ještě páteční duel s Itálií, která se s bilancí 3-1 dělí o první místo s Čínou a Dánskem.

Nad Finskem český tým zvítězil 11:5. "Dost jsme se tohoto zápasu bály, protože to byl klíčový zápas, abychom zítra mohly pokračovat v turnaji. A také jsme věděly, že Finsko, přestože mělo před začátkem zápasu tři prohry, nebude jednoduchým soupeřem, což se na začátku potvrdilo. V prvních endech se velmi dobře držely, ale pak jsme se srovnaly, soupeřky udělaly pár chyb a my jsme začaly hrát to, co umíme," řekla Kubešková.

Mužům vyšel úvod boje s Rusy a po dvou endech vedli 4:0, ale pak se soupeř zlepšil a po sedmém endu bylo srovnáno. V osmém endu se Čechům podařila dvojka, Rusové pak snížili a v posledním desátém endu udržel skip Jiří Snítil pevné nervy. Posledním kamenem, který byl jen o fous lepší než soupeřův, nepřipustil vyrovnání.

"Na rozdíl od zápasů, které jsme včera nezvládli dotáhnout do vítězného konce, jsme si tentokrát před zápasem řekli, že ať se děje, co se děje, zůstaneme pozitivní a že budeme věřit, že to vyhrajeme. A takhle to zafungovalo parádně," řekl Snítil.

Snítilův tým má tak po čtyřech zápasech dvě výhry a dvě porážky a před sebou tři duely - v pátek s Čínou a Itálií a v sobotu s Nizozemskem.

Na olympiádu se z Plzně dostanou v každé kategorii dva týmy. Prvním krokem k úspěchu je postup ze základní části do tříčlenného play off.

Kvalifikační turnaj v curlingu o postup na OH v Pchjongčchangu 2018 v Plzni:

Muži:

ČR - Rusko 7:5, Čína - Nizozemsko 7:5, Itálie - Německo 6:4, Finsko - Dánsko 9:10.

Pořadí:

1. Čína, Dánsko, Itálie 3 výhry/1 porážka,

4. ČR, Německo 2/2,

6. Finsko, Nizozemsko, Rusko 1/3.

Ženy:

ČR - Dánsko 9:5, ČR - Finsko 11:5, Čína - Itálie 5:8, Lotyšsko - Finsko 10:5, Německo - Itálie 9:10, Lotyšsko - Dánsko 9:10.

Pořadí:

1. Čína, Dánsko, Itálie 3/1,

4. ČR 3/2,

5. Lotyšsko 2/3,

6. Německo 1/3,

7. Finsko 0/4.