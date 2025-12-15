Předplatné

Paul vs. Joshua: program, fightcard a kde sledovat živě?

Jake Paul vs. Anthony Joshua
Jake Paul vs. Anthony JoshuaZdroj: Foto: facebook / Jake Paul
Youtuber Jake Paul se utká s legendárním šampionem Mikem Tysonem na Netflixu
Bývalý profesionální mistr světa v těžké váze Brit Anthony Joshua vyhrál i třetí letošní zápas
Jake Paul a Mike Tyson v ringu.
6
Fotogalerie
Otakar Plzák
Box
Jake Paul se rozhodl otestovat své boxerské dovednosti proti nejsilnějšímu soupeři své kariéry. Jeho protivníkem totiž bude špička těžké váhy, Anthony Joshua. Pro mnohé odborníky a fanoušky si drzý Američan ukousl příliš velký krajíc, který se mu může zle vymstít. Už v sobotu brzy ráno 20. prosince se dozvíme víc. Kompletní průvodce galavečerem Paul vs. Joshua naleznete v článku.

Program a hlavní karta galavečeru Paul vs. Joshua

Zápas

Váhová kategorie

MAIN CARD

Jake Paul vs. Anthony Joshua

Heavyweight

Anderson Silva vs. Tyron Woodley

Cruiserweight

Alycia Baumgardner vs. Leila Beaudoin

Super-Featherweight

Jahmal Harvey vs. Kevin Cervantes

Super-Featherweight

PRELIMS

Cherneka Johnson vs. Amanda Galle

Bantamweight

Yokasta Valle vs. Yadira Bustillos

Strawweight

Avious Griffin vs. Justin Cardona

Welterweight

Keno Marley vs. Diarra Davis Jr.

Cruiserweight

Kde sledovat Paul vs. Joshua živě?

Souboj mezi Jakem Paulem a Anthonym Joshuou lze sledovat exkluzivně na streamovací službě Netflix. Galavečer Paul vs. Joshua poběží v Česku v sobotu 20. 12. od 2:00 ráno. Hlavní tahák se tedy dá očekávat mezi 5. a 6. hodinou ranní.

Netflix balíček

cena za měsíc

Basic (720p)

239 Kč

Standard (1080p)

309 Kč

Premium (4K + HDR)

379 Kč

Pravidla souboje Paul vs. Joshua

  • Bude se boxovat 8 kol po 3 minutách podle standardních boxerských pravidel, včetně povolených KO.
  • Oba boxeři budou mít obvyklé desetiuncové rukavice, které se používají v kláních těžké váhy.
  • Joshua se zavázal, že nebude vážit více než 111 kg.

Joshua vs. Paul: bilance, zápasový rekord 

Anthony Joshua patří i přes poslední nevydařený zápas k boxerské špičce. Britovi je 36 let, takže je v ideálním věku pro těžkou váhu, jejíž zápasníci dozrávají později. Mohutný AJ stále hraje o svou reputaci, která by mohla prohrou s velkohubým youtuberem výrazně utrpět. Mnozí odborníci se dokonce domnívají, že jeho boxerská pověst poklesne, pokud Američana neporazí v prvních třech kolech.

Joshua vládl do roku 2021 těžké váze, než ho o tituly připravil ukrajinský fenomén Oleksandr Usyk. Poslední titulový zápas pak odboxoval loni proti Danielu Duboisovi, když padl KO v pátém kole. Brit má v profesionálním ringu bilanci 32 zápasů. 28 jich vyhrál (25 KO) a 4 prohrál.

Jake Paul je kontroverzní americký podnikatel, influencer, youtuber a v posledních letech se dá říci, že i boxer. Pro mnoho fanoušků i odborníků však tento 28letý Američan nikdy nečelil skutečné boxerské výzvě. Dalším soubojem měl být Gervonta Davis, což vyvolalo další kontroverzi, protože váhový rozdíl byl okolo 30 kg ve prospěch Paula. Duel byl však záhy zrušen pro Davisovy problémy se zákonem.

Paul se tak rozhodl dostát svým boxerským ambicím a jako dalšího soupeře ukázal na Joshuu. Američan má za sebou velmi schopný a kvalitní trenérský tým a v případě úspěchu, kterým by byla i prohra na body, by se Paul vyšvihl v očích veřejnosti a kvalitativně se výrazně posunul. Rodák z Clevelandu, který za 12 utkání vybojoval solidních 11 výher, z toho sedmkrát zvítězil KO.

JAKE PAUL

vs.

ANTHONY JOSHUA

The Problem Child

přezdívka

AJ

28

věk

36

185 cm

výška

198 cm

193 cm

rozpětí paží

208 cm

12 výher/1 prohra

bilance

28 výher/4 prohry

7 KO

ukončení

25 KO

2020 – současnost

aktivní v ringu

2013 - současnost

-

tituly

WBO, IBO, IBF

