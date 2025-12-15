Paul vs. Joshua: program, fightcard a kde sledovat živě?
Jake Paul se rozhodl otestovat své boxerské dovednosti proti nejsilnějšímu soupeři své kariéry. Jeho protivníkem totiž bude špička těžké váhy, Anthony Joshua. Pro mnohé odborníky a fanoušky si drzý Američan ukousl příliš velký krajíc, který se mu může zle vymstít. Už v sobotu brzy ráno 20. prosince se dozvíme víc. Kompletní průvodce galavečerem Paul vs. Joshua naleznete v článku.
Program a hlavní karta galavečeru Paul vs. Joshua
Zápas
Váhová kategorie
MAIN CARD
Jake Paul vs. Anthony Joshua
Heavyweight
Anderson Silva vs. Tyron Woodley
Cruiserweight
Alycia Baumgardner vs. Leila Beaudoin
Super-Featherweight
Jahmal Harvey vs. Kevin Cervantes
Super-Featherweight
PRELIMS
Cherneka Johnson vs. Amanda Galle
Bantamweight
Yokasta Valle vs. Yadira Bustillos
Strawweight
Avious Griffin vs. Justin Cardona
Welterweight
Keno Marley vs. Diarra Davis Jr.
Cruiserweight
Kde sledovat Paul vs. Joshua živě?
Souboj mezi Jakem Paulem a Anthonym Joshuou lze sledovat exkluzivně na streamovací službě Netflix. Galavečer Paul vs. Joshua poběží v Česku v sobotu 20. 12. od 2:00 ráno. Hlavní tahák se tedy dá očekávat mezi 5. a 6. hodinou ranní.
Netflix balíček
cena za měsíc
Basic (720p)
239 Kč
Standard (1080p)
309 Kč
Premium (4K + HDR)
379 Kč
Pravidla souboje Paul vs. Joshua
- Bude se boxovat 8 kol po 3 minutách podle standardních boxerských pravidel, včetně povolených KO.
- Oba boxeři budou mít obvyklé desetiuncové rukavice, které se používají v kláních těžké váhy.
- Joshua se zavázal, že nebude vážit více než 111 kg.
Joshua vs. Paul: bilance, zápasový rekord
Anthony Joshua patří i přes poslední nevydařený zápas k boxerské špičce. Britovi je 36 let, takže je v ideálním věku pro těžkou váhu, jejíž zápasníci dozrávají později. Mohutný AJ stále hraje o svou reputaci, která by mohla prohrou s velkohubým youtuberem výrazně utrpět. Mnozí odborníci se dokonce domnívají, že jeho boxerská pověst poklesne, pokud Američana neporazí v prvních třech kolech.
Joshua vládl do roku 2021 těžké váze, než ho o tituly připravil ukrajinský fenomén Oleksandr Usyk. Poslední titulový zápas pak odboxoval loni proti Danielu Duboisovi, když padl KO v pátém kole. Brit má v profesionálním ringu bilanci 32 zápasů. 28 jich vyhrál (25 KO) a 4 prohrál.
Jake Paul je kontroverzní americký podnikatel, influencer, youtuber a v posledních letech se dá říci, že i boxer. Pro mnoho fanoušků i odborníků však tento 28letý Američan nikdy nečelil skutečné boxerské výzvě. Dalším soubojem měl být Gervonta Davis, což vyvolalo další kontroverzi, protože váhový rozdíl byl okolo 30 kg ve prospěch Paula. Duel byl však záhy zrušen pro Davisovy problémy se zákonem.
Paul se tak rozhodl dostát svým boxerským ambicím a jako dalšího soupeře ukázal na Joshuu. Američan má za sebou velmi schopný a kvalitní trenérský tým a v případě úspěchu, kterým by byla i prohra na body, by se Paul vyšvihl v očích veřejnosti a kvalitativně se výrazně posunul. Rodák z Clevelandu, který za 12 utkání vybojoval solidních 11 výher, z toho sedmkrát zvítězil KO.
JAKE PAUL
vs.
ANTHONY JOSHUA
The Problem Child
přezdívka
AJ
28
věk
36
185 cm
výška
198 cm
193 cm
rozpětí paží
208 cm
12 výher/1 prohra
bilance
28 výher/4 prohry
7 KO
ukončení
25 KO
2020 – současnost
aktivní v ringu
2013 - současnost
-
tituly
WBO, IBO, IBF