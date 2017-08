Volejbalista Finger měl prsty ve všem. Dokonce jimi i netradičně zabodoval

PŘÍMO Z POLSKA | Nomen omen. Český volejbalista Michal Finger (v angličtině prst) měl v klíčovém duelu mistrovství Evropy ve Štětíně proti Slovensku (3:1) prsty ve všem. Nastřádal 24 bodů, nastřílel 21 vítězných smečí, předvedl dva parádní bloky. A jednou dokonce bodoval i netradičně přes špičky prstů. „Zkoušel jsem to už na tréninku a zrovna tam byla situace, která si o to říkala,“ usmíval se třiadvacetiletý univerzál Finger. „Zkusil jsem to a vyšlo to.“

Dá se tedy říct, že úderem přes prsty naplnil své jméno? „To je pravda, dal jsem bod prsty,“ pousmál se Finger. Chválu a poklony pouze na svůj výkon ovšem odmítal. Přestože po prvních zápasech šampionátu dali víc bodů pouze György Grozer z Německa (28 bodů v pěti setech) a Metin Toy z Turecka (25 bodů ve 4 setech). Hned za nimi je Finger.

„Slováky jsme drželi pod tlakem a bylo to záležitostí celého mančaftu, bloků, servisu, čapání v poli. Pochvala patří celému týmu, nejen mně,“ říkal Finger. „Spokojenost je obrovská, vítězství nám dává velikou šanci na postup.“

VIDEO: Podívejte se, jaké rány rozdává Michal Finger

Sám útočil, kdy se dalo. Neohroženě a ze všech pozic. „Já nemám rád moc ulívání nebo nějaké naťukávání. Většinou jdu za ránou a dnes mi to vycházelo, díky Bohu, dobře.“ Respekt neměl ani z vysokých slovenských bloků. „V mém případě si myslím, že když univerzálové moc přemýšlejí, tak akorát nechají spadnout ruku a míč stejně nejde tam, kam chtějí. Takže já se to snažím chytit nahoře a bouchnout do toho. Směry jsem moc neřešil. Od toho je účko, aby do toho bouchalo.“

Další zápasy proti Německu (neděle 20.30) a Itálii (pondělí 20.30) budou speciálně pro Fingera pikantní. Po třech letech v německém Friedrichshafenu totiž bude od příští sezony působit v italské Monze v Serii A1. „Jsem pyšný, že si zahraju jednu z nejlepších soutěží světa,“ těší se někdejší hráč pražského klubu ČZU. S Friedrichshafenem v uplynulé sezoně vyhrál Německý pohár a v lize skončil těsně pod vrcholem druhý. V Monze ho povede bývalý trenér české reprentace Miguel Falasca a spoluhráčem bude Donovan Džavoronok.

„Po prvním vítězném zápase nám stoupne určitě i adrenalin v žilách, budeme si zápasy s Německem a Itálií užívat. Kdybychom se Slovenskem prohráli, tak budeme mít nůž na krku. Takhle si ty zápasy prostě užijeme,“ těší se Finger.