Legendy na Planeo Cupu, který Sparta vyhrála podruhé. Dohled na syna i rada od Lokvence

Sparta dosáhla na velký úspěch! Navíc pod dohledem dvou klubových legend Vratislava Lokvence a Jaromíra Blažka, kteří sebrali dohromady v profesionální kariéře čtrnáct mistrovských titulů. Fotbalisté letenského klubu opanovali o víkendu finálový turnaj Planeo Cupu v kategorii do deseti let. O zlato bojovali s druhou brněnskou Spartou a třetí Sigmou Olomouc.

Pro pražskou Spartu jde o druhý triumf v tomto ročníku Planeo Cupu, jako první se radovali mladíci v kategorii do dvanácti let. „Je dobře, že kluci se můžou poměřit s různými týmy,“ líčil Lokvenc, bývalý reprezentační útočník, který se zúčastnil také mistrovství světa 2006.

Po konci hráčské kariéry působil v pozici skauta, proto měl talentované hráče neustále na očích. „Hlavní je, aby je fotbal bavil, měli z něj radost,“ vykládal autor čtrnácti reprezentačních gólů. „Určitě by se měli zaměřit na techniku s balonem a zakončení, protože práce s míčem je hodně důležitá,“ pokračoval 51letý rodák z Náchoda.

Jako bývalý hráč Sparty sledoval zejména boj o první místo. Zlatá skupina slibovala drama, protože po základní části do ní postoupily hned tři mužstva bez ztráty jediného bodu. Kromě Pražanů šlo o Sigmu Olomouc a Spartu Brno.

V klíčových zápasech nakonec uspěli Letenští, který si připsali jedinou remízu na turnaji. S Hanáky uhráli výsledek 2:2. Zisk devatenácti bodů jim zajistil triumf. Na druhém místě skončili Brňané, kteří zaostali o pět bodů. Bronzová Sigma o další tři.

„Je to hodně povedená akce, všechno funguje super. Ale hlavně ať si ji děti užijí a vyhraje ten nejlepší tým,“ vykládal během turnaje Admir Ljevakovič, bývalý hráč Teplic, který nastřádal v profesionální kariéře 306 startů v nejvyšší české soutěži.

Na turnaji se objevil jako otec. Na hřišti se představil v teplickém dresu jeho syn Din. „Syny do ničeho netlačím, vidím v nich podobný zápal do fotbalu, jako jsem měl já. Doufám, že jim to vydrží co nejdéle,“ líčil současný kouč teplického béčka.

Severočeši na Planeo Cupu nakonec skončili devátí, když ovládli Stříbrnou skupinu. „Jsem rád, že tepličtí trenéři dělají v mládeži dobrou práci a že naši kluci podruhé za sebou postoupili do finálového turnaje,“ pochvaloval si Ljevakovič.

Kromě Ljevakoviče a Lokvence se v Blšanech objevil také Jaromír Blažek, bývalý reprezentační brankář. Všichni se shodli na tom, že na Planeo Cupu jsou k vidění talentovaní mladíci. „Záleží, jak se kluci se vším poperou, obzvlášť v dorosteneckém věku. Musejí dál rozvíjet svůj talent,“ dodal Lokvenc.

Další finálový turnaj Poháru mládeže FAČR Planeo Cupu se uskuteční za dva týdny v Lázních Bohdaneč. Ve dnech 31. května a 1. června budou o nejlepší umístění bojovat hráči v kategorii do osmi let.

Planeo Cup - U10 1. místo AC Sparta Praha 19 bodů 2. FC Sparta Brno 14 3. SK Sigma Olomouc 11 4. FK Náchod 10 5. SK Dynamo České Budějovice 9 6. FC Zlín 9 7. FC Hradec Králové 6 8. FK Dukla Jižní Město 3

Nejlepší hráč: Adam Řičica (FK Hodonín)

Nejlepší střelec: Jiří Klouda (FC Písek)

Nejlepší brankář: Kryštof Adam (FC ŽĎAS Žďár nad Sázavou)

Další finálové turnaje