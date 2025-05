Snový návrat po měsících útrap. Lischka je ve formě a zdravý. Jen to nezakřiknout!

Hodiny by mohl vyprávět, jak fotbal umí být krutý i krásný zároveň. Na vlastní kůži to poznal nesčetněkrát. Ostravský stoper David Lischka zažil měsíce bolesti, rehabilitací, dřiny a neustálých návratů. Když už to vypadalo dobře, ozvalo se další zranění. Pořád dokola. Složité chvíle však ustál a téměř na den přesně po roce se vrátil. Během týdne pomohl seknout Plzeň i Spartu, prostě happy end se vším všudy. Teď to jen nezakřiknout.