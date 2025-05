Válka Zbrojovky a Líšně! Až stomilionový rozpočet na posily, jaká jména mají na radaru?

Vstoupit do diskuse (

Těšte se, bude to fakt velké. Dva brněnští druholigoví rivalové, kteří se od léta podělí o stadion v Srbské ulici, se chystají utrácet miliony korun za posily. Trenéři Martin Svědík (Zbrojovka) s Jiřím Chytrým (Líšeň, nově Artis Brno) dali dohromady široký seznam vytipovaných borců. Některé zdroje dokonce tvrdí, že majitel Artisu Igor Fait má na nové hráče připravený budget až sto milionů korun! Šílené číslo.

Nástup dvou bohatých byznysmenů do struktur Zbrojovky (Vojtěch Kačena) a Artisu (Igor Fait) změnil pořádky na tuzemském přestupním trhu. Kluby z jihomoravské metropole rázem disponují obrovskou ekonomickou silou a vyhlašují razantní útok na postup do nejvyšší soutěže. „Z Brna se mi nikdo neozval, s Líšní jsme ve spojení. Určitě bude posilovat. Cítím, že to tam chtějí posunout,“ potvrdil agent Jiří Müller. „Oba kluby udělaly dobré trenéry,“ dodal.

Při hledání posil občas narážejí jeden na druhého, mají zájem o stejného borce. Mnohdy rozhodnou osobní vztahy. Koučové se primárně dívají na fotbalisty, které už dříve vedli či pocházejí ze stejného regionu. „Zatím je to víceméně oťukávání, teprve se to rozjede,“ mínil Müller.

Konkrétněji: Chytrý má úzkou vazbu na obránce