Kämpf má v Torontu ještě dvouletou smlouvu, takže lékařská prohlídka bude klíčová. Na posledním MS hrál v útoku s Martinem Nečasem. I teď se to nabízí.

Tady jsou slova Jiřího Kalouse:

„Všichni víme, že na centru nás to trošku tíží, takže pokud všechno dopadne dobře, věříme, že by mohl dorazit a stihnout čtvrtfinále. Uděláme maximum, aby se to povedlo. Musíme ctít pravidla a počkat na výstupní lékařskou prohlídku. Aby stihl co nejdřív odlet do Evropy.“

A hrál by právě s Nečasem?

„Předpoklad tam je, ale variant je víc.“

A je komplikace, že v play off téměř nehrál? Nebo převládá to, že ho znáte z loňska?

„Převládá, že ho známe. Naskočil asi před dvěma dny, na ledě byl, zahrál si pár minut. Pro nás je to TOP hráč. Víme, co je v něm, máme ho vyzkoušeného. David z loňska ví, jak chceme hrát, jaký máme systém. Takže do toho zapadá velmi dobře.“