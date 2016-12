Tygr, pusa, úžas nad fanoušky, ale i vztek. Koukalovou štve ruský doping

Něco takového člověk zažije jen párkrát v životě. Biatlonistka Gabriela Koukalová se rozplývala nad atmosférou domácího závodu Světového poháru v Novém Městě na Moravě a o to víc ji mrzelo, že kvůli třem chybám při střelbě vestoje přišla ve sprintu o šanci na medaili. Navíc kousek před cílem najela na kámen a nepříjemně spadla, čímž přišla o pár vteřin, které by se mohly hodit v sobotní stíhačce. Největší rozčarování ale Koukalová, které ke třináctému místu gratuloval i manžel Petr, prožívala ze zpráv o ruském dopingu.

Informace o tom, že hned 31 ruských biatlonistů je podezřelých ze státem podporovaného dopingu, Koukalovou otřásla. „Je to donebevolající a hrozně mě to mrzí. Říkala jsem si, že je náš sport poměrně mladý a třeba v tomto odvětví to nemůže hrát takovou roli,“ přemítala královna minulé sezony.

„Řekla bych k tomu jediné: že být fér ve sportu i v životě je jediná šance, jak si člověk může vážit sám sebe,“ odsoudila Koukalová podvodníky a přidala se k francouzskému suverénovi Martinu Fourcadovi, který vyzval k případnému bojkotu březnového Světového poháru v Ťumeni.

„Jestli se Martin Fourcade rozhodl, že bude bojkotovat Ťumeň, tak já jsem rozhodnutá ho v tom podpořit,“ slíbila česká hvězda. Ta předvedla ve sprintu skvělý běžecký výkon, který si pokazila třemi chybami na druhé střelecké položce.

Svalové vypětí... a hodila jsem tygra

„Nepamatuji se, kdy jsem se naposled cítila silnější na lyžích, nedošly mi síly ani v posledním kole. Navíc jsem slyšela ségru na kopci, která zněla při fandění jako štěkající pes,“ smála se Koukalová. „Nervozita bohužel převládla,“ uznala obhájkyně celkového triumfu v SP.

„Ono i trošku foukalo. Snažila jsem se střílet hlavou a každou tu ránu udělat nejlíp, jak jsem mohla. Navíc se mi tři sta metrů před cílem povedlo najet na nějaký kámen, takže jsem spadla tak, že jsem málem vypadla z trati ven. V úseku, kde se bojovalo o tak cenné příčky a body, jsem musela dost ztratit,“ mrzelo Koukalovou.

„Snažila jsme se zmáčknout nejvíc, jak to šlo. Prudce jsem zabrzdila. Celou váhu jsem přenesla nad lyži, přišlo svalové vypětí... Tak mě to přibrzdilo, že jsem tam hodila takového tygra,“ popisovala už se smíchem svou anabázi.

Fanoušci? To se nedá koupit...

Do sobotní stíhačky vyrazí Koukalová jako třináctá se ztrátou necelých 37 vteřin. A se svou skvělou běžeckou formou se prý ničeho nebojí.

„Rozhodně! Cítím se dobře a těším se na to moc. Doufám, že to není nájezd na nemoc. Budu se prát za všechny lidi, co přišli, a děkuji jim za podporu. Co dneska tady předvedli, to člověk může zažít jenom párkrát v životě. To se nedá vyjádřit ani koupit za nic na světě,“ smekla před nadšenými fanoušky, kteří opět vytvořili unikátní atmosféru.