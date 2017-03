Všichni se diví mé odvaze. Do Ruska příště nepojedu, slíbila Koukalová

Pro biatlonisty skončila jabloneckým závodem sezona, v níž se Gabriela Koukalová výrazněji zapojila do boje s dopingem. Na posledním podniku Světového poháru v Oslu dokonce odmítla podat ruku šéfovi IBU Andersi Bessebergovi. Nyní by česká hvězda ráda odjela na dovolenou.

Jak hodnotíte tuto sezonu z pohledu boje s dopingem?

„Doufám, že nějaké zásadní věci se v tom ještě odehrají, protože to není dořešené. Myslím si, že pan Anders Besseberg, kterému jsem nepodala ruku, se staví k této situaci nedostatečně. Snaha z jeho strany je naprosto nedostačující a z mého pohledu je to trochu výsměch. Mám pořád pocit, že jednomu národu tam hřeje židli.“

S jakými reakcemi jste se po gestu nepodání ruky setkala?

„Ze strany atletů se samými pozitivními. Všichni se spíše diví, že jsem na to našla odvahu, že by ji takovou neměli.“

A ze strany pana Besseberga?

„Ten rád rozhodně nebyl. Hned při první příležitosti mě odchytil, když jsem se vracela zpátky ze závodu. Potkali jsme se před hotelem a měli jsme spolu nekonečnou debatu.“

Povídejte.

„Říkala jsem mu, že se mi zdá, že se k řešení dopingu staví nedostatečně. Třeba jsme diskutovali o tom, proč Ťumeň dostal dějiště Světového poháru pro příští rok. Proč se s tím už teď nic neudělalo, když měli Rusové takovou aféru. Musím říci, že jestli to tam příští rok bude, tak tam rozhodně ani nepojedu.“

V jabloneckém areálu Břízky se během středečního podvečera uskutečnilo rozloučení s biatlonovou sezonou, jehož součástí bylo také Mistrovství České republiky. Z prvenství se před stovkami diváků radovali Gabriela Koukalová s Michalem Šlesingrem.

Jak to zdůvodňoval?

„Je to asi jeden z nejlepších herců, které jsem kdy v životě potkala. Jestli to někdo sledoval z herců z USA, tak se možná trochu bojí, že má konkurenci. (směje se) To je legrace. Samozřejmě má naučené, co má říkat, a pořád opakuje vesměs stejné věty. Ať se podíváte na jakýkoliv rozhovor. Myslí si, že se k tomu staví dostatečně. Nevím, jestli nemá sebereflexi, nevím, jak si to mám vysvětlovat.“

Nebere v potaz, že MOV doporučil nepřidělovat Rusům velké akce, že?

„Nebere, absolutně. To se ho vůbec netýká. A není to jen tohle. Tvrdí, že vedení IBU by rádo dělalo něco s dopingovou situací, ale že nemají podporu atletů. Když si dovolí říci tohle, hodně silně se mě to dotýká, když s Michalem Šlesingrem, Fourcadem a Baileyem jsme největší iniciátoři petice, kterou podepsali všichni závodníci. Nechápu, kam chodí na takové názory.“

Rusko by mělo přijít o MS v Ťumeni v roce 2021. Kvitujete to?

„Rozhodně. Pan Besseberg řekl, že se pracuje na tom, že nebude v Rusku Světový pohár, a přislíbil další postihy pro dopingové hříšníky. Jsem zvědavá, co se stane a jestli opravdu splní to, co slíbil.“

Chystáte podobný boj i v další, olympijské sezoně?

„Asi doživotně. Ale nejen v tomhle směru. Věřím, že takhle to být nemá. Je to strašná nespravedlnost. Jak by si pak člověk mohl vážit sám sebe? Vůbec jsem v tomhle duchu nebyla vychovaná. Doufám, že tento boj pomůže doping co nejvíc vyčistit.“

