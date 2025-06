7:17 na střely, 0:3 na góly. Tak zněl číselně vyjádřený suterén, do kterého Edmonton zahučel na počátku čtvrtého finále. Nefungovalo mu zhola nic, zato Floridě všechno. Slavná zpěvačka Taylor Swift se v lóži rozverně bavila vedle partnera a hráče amerického fotbalu Travise Kelce. Koho by v tu chvíli ostatně napadlo, že se chystá revoluce?

„Když si vzpomenete na naši loňskou cestu, v mnoha zápasech jsme se ocitli pod tlakem. Takové chvíle se pak pro vás stanou komfortní. Víte, že dokážete sérii srovnat, přivézt domů plichtu,“ vyprávěl už po utkání nakonec hostující hrdina Leon Draisaitl.

Se svou partou se zmohl. Zčistajasna, v rychlém tempu. Oilers museli změnit příběh partie, která se jim vymykala z rukou. Šance na jejich úspěch byly ve vážném ohrožení. Po 20 minutách proto vytáhli z branky jedničku Stuarta Skinnera, za nímž sice inkasované branky zase tolik nešly, tým ale potřeboval probrat. Mezi tyče se proto postavil Calvin Pickard, přičemž i defenziva rázem začala fungovat efektivněji.

Změny doznaly taky útočné formace, třeba neukázněný Evander Kane, jenž stejně jako v předchozím zápase zbytečně fauloval, zažil sesun do poslední lajny. V kabině hodně křičel veterán Corey Perry. Chtělo by se napsat, že spoluhráče polil studenou vodou, jenže oni se v kádi s životabudičem o přestávce rovnou vykoupali!

Snový obrat

Od startu druhé třetiny totiž začali neohroženě zdolávat Mount Everest, který před nimi vlivem neuvážených rozhodnutí vyvstal. Nejprve v přesilové hře poprvé trestal Ryan Nugent-Hopkins. Krátce za polovinou zápasu jedovatou střelou na přední tyčku překvapil jinak bezchybného brankáře Sergeje Bobrovského zadák Darnell Nurse. Stejný hráč pak připravil zmatek i pro skórujícího Vasilije Podkolzina.

Stav 3:3, začínáme znovu… „Všechno je to o zkušenostech, viďte?“ nadhodil řečnickou otázku Draisaitl. „Věděli jsme, že to bude těžké. Mají pořád stejný plán. Ale jakmile máte zkušenosti, dokážete se v podobných momentech poučit.“

LEON DOES IT AGAIN!!!! 🤩



HIS @ENERGIZER OVERTIME WINNER EVENS THE SERIES AT 2-2! #StanleyCuppic.twitter.com/ZtXXQzYge3 — NHL (@NHL) June 13, 2025

Florida marně nahazovala vyhaslý motor, z pytle plného šancí byl rázem proklatě lehký vak. Čest Panthers ještě dokázal nejlepším zákrokem v dosavadním průběhu finále uchránit Bobrovskij, ale co stihl při dorážce Perryho, nedohnal u střely Jakea Walmana.

„Brankáři byli neskuteční, ale každá akce smrdí nebezpečím. Pro fanoušky i sport je to skvělá série, potkává se americký tým s kanadským, zároveň jedni z nejlepších hráčů planety,“ zůstal nad věcí domácí trenér Paul Maurice.

Walman coby zlý muž z předchozího zápasu udeřil v 54. minutě po špatné rozehrávce kapitána Cats Aleksandra Barkova. Tomu zatím závěrečná sada nesvědčí, třebaže se v ní dvěma asistencemi poprvé bodově prosadil.

Thriller by obratem klidně mohl skončit, jenže to by nebylo letošní finále. Florida si necelých 20 sekund před klaksonem připravila odpověď, skvěle hrající Sam Reinhart završil improvizovanou akci druhým nejpozdějším vyrovnáním v historii soubojů o Stanley Cup. Mimochodem, to první patří Perrymu a pochází z úvodního duelu vskutku mimořádné sady.

Potřetí šli její aktéři do prodloužení, podruhé ho rozsekl Leon Draisaitl. Němcova „šmudla“ se přes tečujícího Nika Mikkolu a Bobrovského betony překulila za brankovou čáru. Edmonton tak srovnal na 2:2. Respekt před velkým obratem mohl kapitánovi Connoru McDavidovi po utkání vyjádřit i Jaromír Jágr, který zápas na místě sledoval.

„Ve třech ze čtyř dosavadních utkání jsme se dočkali prodloužení. Takže ani v dalším průběhu nečekám nic jiného,“ předpověděl trenér Maurice.