Fila: Když dáte gól Anglii, asi nechcete jít za pět minut dolů... Měl jsem husí kůži

PŘÍMO ZE SLOVENSKA | Proti Anglii se trefil už před třemi lety. Ví, jaké to je slavit branku do sítě favorita. „Je to dobrý, ale ve finále je z toho nula bodů,“ hořce se usmál útočník reprezentační jednadvacítky Daniel Fila po porážce 1:3 v úvodním utkání EURO U21. Na forvardovi Benátek bylo znát, že vystřídání krátce po vstřeleném gólu těžce kousal...

Byl jste naštvaný?

„Chci hrát. Když dáte gól Anglii, asi nechcete jít za pět minut dolů... Ale rozhodnutí trenéra respektuji. Neříkám, že bych dal i druhý gól, ale když jsem dal ten první, cítil jsem, že je ještě dostatek času. Věřil jsem, že ho dám já nebo někdo jiný a že vyrovnáme. Bohužel se to nestalo:“

Upřímně je třeba si přiznat, že po vašem vystřídání už jste nebyli tolik nebezpeční...

„Angličané celý zápas ukazovali kvalitu. Šel jsem dolů, takže jsem už fandil jen z lavičky a doufal, že vyrovnáme. Ale po jejich třetím gólu už bylo hotovo.“

Když si váš parťák Václav Sejk naváděl míč na levé straně, tušil jste, kam balon pošle?

„Čekal jsem, že si to jako pravák dá takhle. Moc jiných šancí než centrovat neměl. Byl jsem v souboji se stoperem, předběhl jsem ho a načasoval to přesně na hlavičku. Byla to jedna super věc v zápase.“

Zajímají mě ti stopeři. V Lize naruby jste o těch v Itálii řekl, že jsou to taková hovada. Co tihle?

„Bylo to úplně stejné. Tamti hrají Serii A, tihle Premier League. Bylo to jiné jen v náročnosti na bránění, protože jsem se musel víc vracet nejen se stopery.“

Je alespoň pozitivem vyšší xG, spousta šancí a fakt, že jste inkasovali dost smolně? Řeknete si před Německem, že i na tyhle soupeře můžete umět?

„Můžeme si to říct, ale příští zápas může být úplně jiný. Jestli jsme dostali hloupé góly? Body vám to nedá... V prvním poločase jsem měl být na Martyho (Suchomela) centr na zadní tyči, to mě strašně mrzí. A pak ještě jednou po rohu na čáře. Když hrajete proti Anglii, musí vám všechno do sebe zaklapnout. Tentokrát to bohužel nevyšlo.“

Co však vyšlo, byla domácí atmosféra, že?

„Každému hráči to pomůže, na rozcvičce jsem měl husí kůži. Asi jsem možná ani nečekal takový kotel a tolik fanoušků. O víkendu bude možná ještě trošku víc lidí. Těším se, doufám, že to zvládneme.“

Kolik Hujerových z klanů Filových nakonec do Dunajské Stredy dorazilo?

„Hujerovi byli jen bratranci a kamarádi. Další přijedou v neděli.“ (úsměv)