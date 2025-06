Spáčil proti nejlepším obstál: Ukázali jsme, že se s nimi dá hrát!

PŘÍMO Z DUNAJSKÉ STREDY | Výsledkově to proti obhájcům titulu z Anglie nevyšlo, ale výkon nebyl vůbec špatný. Konečné skóre 1:3 je tak pro českou jednadvacítku až příliš kruté, ale dalo by se vypíchnout několik pozitivních individuálních představení. Mezi ty vůbec nejlepší v červeném patřil levý stoper Karel Spáčil, který v konfrontaci s hvězdami Liverpoolu a Arsenalu obstál. „Po veškeré dřině, kterou do toho dávám, jsem se tady mohl předvést a mám z toho osobně dobrý pocit. To je ale vedlejší. Prohra mě štve,“ sdělil se smíšenými pocity ve tváři.

Máte za sebou extrémně náročný zápas. Jaké bylo čelit takové kvalitě?

„Věděli jsme, do čeho jdeme, že Angličané mají velkou sílu. Jsou kvalitní na míči, takže jsme věděli, že presink z naší strany nebude mít takový efekt, ale běhání k fotbalu prostě patří. Škoda, že z toho nebyl lepší výsledek.“

V prvním poločase se hrálo celkem vyrovnaně. Cítili jste šanci?

„Určitě. Dobře jsme do toho vstoupili a zjistili jsme, že se s nimi dá hrát. První poločas jsme odehráli fakt dobře a měli jsme tam jednu tutovku. Pak jsme ale dostali blbý gól, který beru trochu na sebe, protože jsem to mohl odkopnout, ale promáchnul jsem. Anglie je v našem ročníku nejlepší a ukázala svou kvalitu. My si z toho musíme vzít to pozitivní, protože jsme si dokázali, že se i s tímhle týmem dá hrát a ještě není nic rozhodnuté. Uděláme všechno pro to, abychom postoupili.“

Při gólu na 0:2 míč těsně před brankářem Horníčkem tečoval jeden z hráčů. Byl to útočící Jonathan Rowe nebo Filip Prebsl?

„To vám neřeknu. Díval jsem se na to na obrazovce, ale tohle jsem nerozluštil. Byl to hodně smolný gól a obrovská škoda. Do dalších zápasů se toho musíme vyvarovat a nedostávat takhle laciné góly. Minimálně dvěma se totiž dalo zabránit a mohli jsme to udělat dramatičtější.“

Anketa Postoupí čeští fotbalisté na EURO do 21 let ze skupiny? ANO NE

Pak jste dokázali snížit na 1:2, ale potom jste na chvilku odpadli. Čím to bylo?

„Částečně kvalitou Angličanů a také nám už docházely síly. Fyzicky už jsme byli slabší a jejich kvalita na balónu je obrovská. Je to nejlepší tým, co tu je. Myslím si, že náš výkon nebyl špatný, takže můžeme odcházet s hlavami nahoře.“

Spolupráce s Martinem Suchomelem vám očividně seděla. Jak se vám s ním hraje?

„Jo, vyhovíme si tam směrem dopředu i dozadu. Snažíme se hrát fotbal, dát si to po zemi a moc nenakopávat. Proti Anglii to myslím fungovalo dobře.“

Co vám ten zápas dal z osobního hlediska. Podobná utkání vás asi v Plzni budou čekat častěji.

„Strašně jsem se na ten zápas těšil. Po veškeré dřině, kterou do toho dávám, jsem se tady mohl předvést a mám z toho osobně dobrý pocit. Pořád je co zlepšovat. Jsem k sobě hodně kritický a vím, že tam pořád nějaké nedostatky byly, ale vyzkoušel jsem si to proti těm nejlepším a myslím, že jsem nehrál úplně špatně. To je ale vedlejší. Prohra mě štve.“