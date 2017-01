Mám i bodyguardy, žasla po výhře Strýcová. A naštval ji divák

Zpočátku se hrálo na jednu bránu, pak soupeřka začala klást odpor.

„Z tohohle kola jsem byla zdravě nervózní. Věděla jsem, že se to klidně nemusí povést. Andrea není žádné ořezávátko. Cítila jsem na sobě, že to bude sakra peklo. Ale i když jsem na začátku byla nervózní, dobře jsem se hýbala. A Andrea nezačala podle svých představ, dala mi větší náskok. Za stavu 6:0, 2:0 jsem měla pár šancí i na další game, ale nedala jsem je a cítila na sobě, že začínám tuhnout. Hrála jsem kratší a kratší údery, viděla jsem, že se vrací do zápasu. Opakovala jsem si: vydrž, vydrž. A dohraj to!“

Což se nakonec povedlo i díky tomu, že jste při mečbolu překvapila soupeřku variantou servis – volej.

„Někdy tam takhle jdete, jen abyste si udělali alibi. (smích) A někdy tam fakt chcete jít. Dneska to bylo tak půl na půl. Ale nakonec jsem mečbol zahrála, jak jsem chtěla.“

Na síti jste vyhrála celkově 16 z 21 výměn. Byl to návod, jak uspět?

„Chodila jsem tam, hlavně když jsem cítila, že hraju s větrem v zádech a dobře servíruji. V ten moment jsem na síť běžela. Myslím, že to na ní celkem umím, je to moje zbraň.“

Po utkání jste diskutovala s rozhodčí na umpiru. Čím vás rozzlobila?

„Hrály jsme dlouhou výměnu a divák do ní nahlas mluvil. A jelikož jsem emotivní člověk, tak jsem mu řekla pár peprných slov. Ale to bylo ve chvíli, když lidi tleskali, takže pani rozhodčí nemohla nic slyšet. Jenomže to slyšel čároví a šel jí to zažalovat. Tak jsme si to museli vyjasnit.“

Jste nasazená mezi elitní šestnáctkou, i na grandslamu už jste někdo. Cítíte, že vám tu věnují větší pozornost?

„Mám dva bodyguardy, když jdu na trénink, to je tak všechno. I to je pro mě ale úplná novinka. Najednou se na kurtu objevili dva lidi a ptám se trenéra: co to je? Asi tě hlídají. Jo, je to příjemný, ale jinak nepozoruju, že by se o mě víc starali. Tady pečují o všechny skvěle.“

A co respekt soupeřek?

„Nevím, jak mě vidí. Já mám respekt vůči všem hráčkám, protože pak žádnou nepodcením. S každou holkou se dá prohrát i vyhrát. Mě teď čeká Garciaová. Tu jsem sice pětkrát za sebou porazila, ale dva poslední zápasy byly na tři sety. Viděla jsem její dnešní mač, budu muset být jako zeď.“