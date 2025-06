Facka, peklo a nadávky. Až pak úleva. Pardubice se zachránily, Chrudim je ale ničila

Nejprve ticho, pak vlna hluku. Pardubická kabina na stadionku v Chrudimi, kde návštěva na odvetu baráže překročila udávanou kapacitu o 650 hlav, byla dlouho zavřená. Před oslavným rykem si hráči vyslechli své od trenérů.

Kdo se mohl takhle v neděli navečer stydět nejvíce? Volba byla jasná. Mladík Filip Šancl předvedl v odvetě zkrat, který mohl přetočit vývoj baráže. Pardubice v klidu kontrolovaly hru, držely remízu 0:0, nebylo pochyb, k čemu míří. Ale po sedmi minutách druhé půle se najednou hra rozjela. Šance domácích, poté hned hostí. A po ní dokonalý úlet hosta ze Slavie.

Záložník, jenž jinak očaroval ligu průniky, střelami, technikou, šikovností, herní drzostí se dostal do půtky s gólmanem Jáchymem Šerákem. Srazili se, možná proběhla nějaká slova - a pak se to stalo. Šancl „vyťal“ sokovi klasickou facku.

Rozhodčí Karel Rouček ihned věděl, co s ním. Červená karta. „Už jsem to zažil, ale v divizi,“ podotkl domácí trenér Jindřich Tichai. Jeho pardubický kolega David Střihavka se zhrozil, samozřejmě. „Kluci z lavičky by vám to potvrdili: Měl jsem velkej vztek. Dávám to do uvozovek, ale zasloužil by si výchovnou. Byl to velkej průser,“ vykládal kouč.

„Když se neudrží, ať to nehraje. Jeho nedisciplinovanost nám pomohla,“ přihodil Tichai. Velmi výrazně, mohl doplnit. Vyloučení naprosto přetočilo ráz vlastně celé baráže. Do té chvíle Pardubice hru kontrolovaly, dominovaly ve všech třech poločasech, rozdíl mezi první a druhou ligou byl znatelný.

V poli měl MFK občas zajímavé věci, ve druhém utkání zaujali například leváci Daniel Kosek, Denis Holub a Jiří Hrubeš, ale nedostával se do šancí.

Článek pokračuje pod grafikou.

To se však změnilo. Po chybě gólmana Vojtěcha Vorla skóroval dorážející Daniil Doleček. „Nebudu se vymlouvat,“ podotkl kmenový brankář Sparty. Za chvíli přišla další branka od stejného střelce. Stadion vybouchl, euforie byla až dechberoucí. „Peklo,“ přiznal Střihavka. Hostům pomohl VAR, branka padla po ofsajdu - a to poměrně zřejmém.

Bylo však znát, že Chrudim může klidně dojít k prodloužení. Tlačila, pálila, centrovala. „Bylo to hrubé porušení disciplíny, které nás mohlo stát sestup do druhé ligy,“ pojmenoval Střihavka situaci naprosto trefně.

Nakonec se průšvih favorita nekonal. Velmi dobře zahráli stopeři Louis Lurvink a Jason Noslin. Jak se říká, soupeře uskákali. „Splnili jsme cíl. Nechcete se podepsat pod sestup. Lidi v klubu byli ve stresu, klidně mohou přijít o práci,“ poukázal na rozdílnost ekonomické situace na elitní scéně a o patro níž.

„Klepali se až do konce. Jsme bojovníci. Moc nás mrzí, že nejsme první mančaft, který vyřadil ligistu,“ připomněl Tichai, že přes baráž ještě v tuzemské historii nikdo nepostoupil, což nezměnil ani střet Dukly s Vyškovem.

Pardubičtí si však „užili“ nepěkné chvíle i po utkání. Vlastní fanoušci jim spílali, zejména ke Střihavkovi létala nechutná slova. „Vyslechl jsem si, že jsem ko…, hov…,“ popsal. Tématem byl i fakt, že je realizační tým z Prahy, zkrátka ne domácí. Příznivci prostě nemohli rozdýchat, že se tým třikrát z posledních čtyř sezon zachraňoval až v nevyzpytatelném dvojboji…