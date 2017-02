Vážím si, že holky chtějí hrát, říká český kapitán Pála. Smog mu nevadí

Zápas už je vyprodán, co tomu říkáte?

„Že se na vyprodanou Ostravu všichni hodně těšíme. To je paráda, když už dopředu víme, že hala bude plná.“

Jak se potýkáte s nepříjemnou smogovou situací, která nyní v Ostravě panuje?

„Upřímně žádný problém nevnímáme. Bydlíme kousek od haly, jdeme do ní pěšky, člověk to bere tak, že se aspoň trochu projde. Nějak to nepociťujeme.“

Jaký jste volili povrch? Není extrémně rychlý že?

„Ne, je středně rychlý. Tím, že nebude hrát Suárez-Navarro, nechtěli jsme žádný extrémně rychlý povrch. Holky ho hodnotí dobře, jsou spokojené.“

Absence Suárezové-Navarrové staví český tým do výraznější role favorita, souhlasíte?

„Jsme lehkými favority. Soupeř má samozřejmě velmi silnou Muguruzaovou, to je hráčka světové desítky, vítězka grandslamu, v dalším byla ve finále. Ale to umístění dalších holek v žebříčku z nás asi favority dělá. Ale mohli jsme třeba i v minulém týdnu v Davis Cupu na různých místech světa vidět, že v týmových soutěžích je všechno možné a všechno se může zamotat.

1080p 720p 480p 360p 240p <p>České tenistky čeká o víkendu v Ostravě fedcupové klání se Španělskem. Podívejte se, jak vypadal jejich pondělní trénink.</p> REKLAMA Vzhůru na Španělsko! Strýcová a spol. trénují před Fed Cupem • VIDEO Květoslav Šimek (Sport)

Je cítit, že v týmu chybí Petra Kvitová?

„Jsem rád, že tým je tak silný, jak je. Že holky zase chtějí hrát, předvést se doma, chtějí reprezentovat, toho si hrozně moc vážím. Ale samozřejmě, pokud jde o Péťu, to je strašně těžké. Snad se to pomalinku lepší. Všichni si to moc přejeme.“

Máte už jasno o obsazení dvouher a čtyřhry?

„Ještě jsme se ani pořádně nesešli kompletní na kurtu, takže těžko člověk může cokoliv říct dopředu.“

Bára Strýcová má velkou naději, že bude nasazena do dvouher, že?

„Samozřejmě. Vždyť je to sedmnáctá hráčka světa. Ještě jsem se o tom ale s holkama nebavil, tak se o tom těžko můžu bavit s vámi. Máme několik variant pro dvouhry i čtyřhru, to je naše velká výhoda.“

Co lze čekat od španělských tenistek?

„Muguruzaová hraje ráda rychle, chodí do toho, bude velmi těžké tomu čelit. Musíme se na ni připravit, sednout si k tomu. Ještě o ní ostatně máme nějaké informace dostat. Tak to pak trochu rozebereme. Bude hodně záležet na tom, kdo proti ní bude hrát. Holky ji ale znají. Pokud jde o Arruabarrenovou, ta má takové střídavé výsledky. Viděl jsem ji hrát celkem málo. Ale myslím si, že pokud budou hrát holky dobře, budou mít navrch. No a s Tormovou Sorribesovou hrála Karolína první zápas v Austrálii a jasně ji přehrála.“

A co čekat od španělské čtyřhry? Martínezová je stále velmi solidní deblistkou...

„Bývala dokonce první nebo druhá na světě, to přesně nevím. Je velmi nepříjemná a Muguruzaová hrála čtyřhřu na Masters. Takže debla, pokud na něj dojde, mají Španělky velmi silného.“