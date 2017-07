PROGRAM: Nabitý český den. Do boje jde Kvitová, Rosol, Veselý a další

Kvitová vyzve Brengleovou



Organizátoři v programu třetího dne zatím Kvitové neurčili kurt, což udělají během dne. Jedenáctá nasazená ví, že bude hrát nejdříve od 16:00 londýnského času. Se stejně starou Brengleovou má Kvitová bilanci 1:2.

S aktuálně 95. hráčkou světa prohrála předloni na antuce ve Stuttgartu a loni v Dubaji, ale na podzim v Tokiu zvítězila. "Není to úplně hra, kterou bych vyhledávala. Dobře běhá za lajnou, dává hodně čopů. Její styl není, co bych preferovala, ale není úplně travařka. Budu do toho muset chodit a znovu vyrážet na síť a tam to dohrávat," řekla Kvitová.

Návrat po zranění levé ruky jí zatím skvěle vychází. Má bilanci 7:1 a vyhrála už šest zápasů v řadě. Navazuje na vydařený závěr minulého roku, kdy získala v Asii dva tituly a měla sedmnáct výher a jen dvě porážky.

"Konec minulé sezony jsem si uchovala v mysli. Když mi to zpočátku po rehabilitaci nešlo a bylo to těžké, tak jsem si na to vzpomněla a myslím, že mi to pomohlo i v zápasech, protože jsem věděla, že jsem hrála výborně," řekla Kvitová.

Rosol jde na Müllera, Veselý na Fogniniho



Kvalifikant Rosol bude hrát s šestnáctým nasazeným Gillesem Müllerem z Lucemburska a po něm zkusí Veselý poprvé v kariéře porazit Itala Fabia Fogniniho.

Bývalá juniorská vítězka Wimbledonu Kristýna Plíšková se utká s Řekyní Marií Sakkariovou.Strýcová má za soupeřku Japonku Naomi Ósakaovou.

Středeční program

Centrální dvorec (14:00 SELČ): Kontaová (6-Brit.) - Vekičová (Chorv.), Murray (1-Brit.) - Brown (Něm.), Nadal (4-Šp.) - Young (USA). Kurt č. 1 (14:00): Nišikori (9-Jap.) - Stachovskij (Ukr.), Wang Čchiang (Čína) - V. Williamsová (10-USA), Haddadová (Braz.) - Halepová (2-Rum.). Kurt č. 12 (12:30): 1. zápas Rosol (ČR) - Müller (16-Luc.), Veselý (ČR) - Fognini (28-It.). Kurt č. 14 (12:30): 1. zápas Kristýna Plíšková (ČR) - Sakkariová (Řec.) Kurt č. 17 (12:30): 2. zápas Strýcová (22-ČR) - Ósakaová (Jap.). Zatím neurčeno: nejdříve od 17:00 Kvitová (11-ČR) - Brengleová (USA).

