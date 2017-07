Berdych je v semifinále Wimbledonu! Djokovič mu vzdal, čeká ho Federer

MATCH OVERVIEW LEGACY

Soupeřem finalisty londýnského turnaje z roku 2010 Berdycha v pátečním utkání o finále bude Švýcar Roger Federer. Se sedminásobným vítězem Wimbledonu má Berdych bilanci 6:18, letos s ním prohrál na Australian Open a v Miami.

V prvním setu se hrál vyrovnaný tenis. Berdych stejně jako v předchozích zápasech dobře podával a Djokovič spoléhal na svoji zbraň - dobré výměny. Ani jeden hráč si nevypracoval brejkbol a v tie-breaku uspěl Berdych. Nenechal se rozhodit ani tím, že musel opakovat v úvodu servis, a zkrácenou hru získal poměrem 7:2.

Už při výměně stran při tie-breaku poožádal Djokovič hlavního rozhodčího, aby mu zavolal fyzioterapeuta. Po úvodní sadě si bývalý první hráč světa nechal promasírovat loket. Pak prohrál dvě hry druhého setu, zakroutil hlavou a šel Berdychovi podat ruku.

"Loket mě bolí asi rok a půl. Dělal jsem s fyzioterapeuty, co šlo. Snažil jsem se hrát, až doteď to šlo, ale bohužel to dnes byl nejhorší den. Šlo vydržet třicet minut, pak už ne," řekl Djokovič a připustil, že na bolest mohlo mít vliv i to, že musel hrát v úterý.

Jednatřicetiletý Berdych, kterému grandslamový titul ve sbírce úspěchů chybí, je v sedmém semifinále na turnajích velké čtyřky. Má tak o jedno více než wimbledonský vítěz Jan Kodeš. Nejlepší je se 27 semifinálovými účastmi Ivan Lendl.

Federer k nadšení fanoušků na centrkurtu nedal šanci Kanaďanu Milosi Raonicovi a loňského finalistu porazil ve třech setech 6:4, 6:2, 7:6. Odehrál stý zápas ve Wimbledonu. "To je hodně a jsem rád, že mi to moje tělo dovolilo. Mexickou vlnu na centrkurtu ve Wimbledonu nevidíte často," řekl Federer, který zatím letos neztratil na travnatých dvorcích v All England Clubu ani set.

Pětatřicetiletý Švýcar je nadmíru spokojený se svojí hrou, kterou ideálně přizpůsobuje podmínkám, a už vyhlížel duel s Berdychem. "Už tady byl ve finále a zná to tady," řekl Federer, jenž je po vyřazení obhájce prvenství Andyho Murrayho a Djokoviče hlavním kandidátem na titul. O postup do finále Wimbledonu si zahraje podvanácté v kariéře a semifinálový duel nezvládl jen vloni, kdy ho vyřadil právě Raonic.

Poslední duel na trávě spolu Federer a Berdych sehráli v roce 2010 právě ve Wimbledonu, kde ve čtvrtfinále uspěl český tenista. Své tažení tehdy ukončil až prohrou ve finále.

Murray vypadl v bolestech

Obhájce titulu ve Wimbledonu Andy Murray prohrál na trávě ve Wimbledonu ve čtvrtfinále. Britského tenistu dnes v duelu se Samem Querreym limitovala bolest v kyčli, s Američanem prohrál v pěti setech 6:3, 4:6, 7:6, 1:6, 1:6 a může přijít o post světové jedničky.

Soupeřem Querreyho v pátečním boji o finále bude Chorvat Marin Čilič. Bývalý vítěz US Open porazil Gillese Müllera z Lucemburska, přemožitele Lukáše Rosola či Španěla Rafaela Nadala, v pěti setech 3:6, 7:6, 7:5, 5:7 a 6:1.

Svěřenec Ivana Lendla Murray vládne žebříčku dvouhry ATP od začátku loňského listopadu. O první místo přijde po Wimbledonu v případě, že Srb Novak Djokovič v All England Clubu počtvrté v kariéře získá titul.

Třicetiletý Skot Murray má problém s kyčlí odmalička. Poslední týdny před Wimbledonem cítil větší bolest a vynechal kvůli tomu exhibiční zápasy v Hurlinghamu.

Murray mohl teoreticky vyhrát zápas ve třech setech. Po zisku prvního vedl ve druhém 4:3 a měl servis, ale pak prohrál tři gamy za sebou. Brit během utkání kulhal a problém se stupňoval. Po zisku třetí sady v tie-breaku vyhrál Murray ve zbytku utkání už jen dvě hry, míče dobíhal jen výjimečně a po dvorci se jen ploužil.

"Jsem trošku v šoku," řekl devětadvacetiletý Querrey cestou z kurtu. Zápas předtím ukončil sedmadvacátým esem. "To jsem si oddechl," usmál se.

Muži:

Dvouhra - čtvrtfinále:

Querrey (24-USA) - Murray (1-Brit.) 3:6, 6:4, 6:7 (4:7), 6:1, 6:1,

Čilič (7-Chorv.) - Müller (16-Luc.) 3:6, 7:6 (8:6), 7:5, 5:7, 6:1.

Berdych (11-ČR) - Djokovič (2-Srb.) 7:6 (7:2), 2:0 skreč

Federer (3-Švýc.) - Raonic (6-Kan.) 6:4, 6:2, 7:6 (7:4).

Ženy:

Čtyřhra - čtvrtfinále:

Ninomijaová, Voráčová (Jap./ČR) - Kuzněcovová, Mladenovicová (Rus./Fr.) 6:4, 6:4,

Chan Hao-Ching, Niculescuová (9-Tchaj-wan/Rum.) - Bellisová, Vondroušová (USA/ČR) 6:3, 6:4.

Hontamaová, Naitová (6-Jap.) - Hindová, Rachimovová (ČR/Rus.) 6:1, 6:0,

Osoriová, Pedrettiová (Kol./Braz.) - Beránková, Lansereová (ČR/Rus.) 6:3, 6:3.

Junioři:

Dvouhra - 2. kolo:

Vrbenský (ČR) - Korda (USA) 6:0, 7:6 (7:5).

Čtyřhra - 1. kolo:

Štyler, Zacharov (ČR/Rus.) - Miladinovič, Chun Hsin Tseng (7-Srb./Tchaj-wan) 6:2, 4:6, 7:5.