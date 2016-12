Federer: Tenis čeká skvělý rok. A moje forma? Soupeři neví, s čím přijdu

Červenec 2016, semifinále Wimbledonu. V té době se na kurtu v zápase proti Milosi Raonicovi naposledy objevil Roger Federer. Poté kvůli přetrvávajícím problémům s levým kolenem a zády ukončil sezonu. Vrátit by se měl v lednu na Hopmanově poháru. "Strašně se těším, tenis mi moc chyběl. Na druhou stranu musím říct, že nevím, co od sebe můžu očekávat. Výhodou je, že to nevědí ani soupeři,“ říká tenisová legenda.

Roger Federer se v rozhovoru pro The New York Times rozpovídal nejen o svém návratu k tenisu, ale i o celé řadě jiných témat.

Na kurtech se sedmnáctinásobný grandslamový šampion objeví už na Hopmanově poháru, který začíná prvního ledna tradičně v australském Perthu. Poté zamíří na Australian Open. "Už i děti se mě ptaly, kdy se vrátím na kurty. Milují cestování, těší se, že zase vyrazíme. Já se samozřejmě také nemůžu dočkat. Moc se těším na velké zápasy, fanoušky, atmosféru," přiznává Federer.

Pětatřicetiletá legenda však tenisové přestávky nelituje. "Snažil jsem se být maximálně s rodinou. Ten čas, který jste s dětmi, vám totiž nikdo nenahradí. Bylo to skvělé období. Nikdy na tento rok nezapomenu, pro mě byl mimořádný, pamatuji si každý den strávený s rodinou. Ničeho nelituji. Jediné, co mě mrzí, je, že jsem přišel o olympiádu v Riu, nikdy jsem tam nebyl, Hry byly jedním z mých nejdůležitějších cílů."

Švýcar se během své nejdelší přestávky v kariéře propadl až na šestnáctou příčku, tenisové dění však poctivě sledoval. "Nic jsem si nenechal ujít. Na výsledky jsem se díval i online, souboj Murrayho a Djokoviče o místo světové jedničky byl fenomenální, Wawrinkovo vítězství na US Open také. O to víc se nemůžu dočkat návratu," pokračuje Roger.

Murray jako jednička? Překvapilo mě to



"Abych byl upřímný, to, že Novak přišel o místo světové jedničky, je pro mě veliké překvapení. Když jsem ho viděl v první polovině roku, nenapadlo mě, že by se objevil nějaký hráč, který by ho mohl ohrozit. Navíc Djokovič ani ve druhé polovině nehrál špatně. Vyhrál v Torontu, hrál finále US Open, na Turnaji mistrů. A stejně mu to nestačilo. To, co předváděl Andy, bylo totiž vynikající. Musím před ním smeknout," dodává rodák z Basileje.



A svým soupeřům posílá jasné varování. "Jsem odpočinutý, svěží a především strašně hladový po dalších úspěších. Navíc mám to nejdůležitější, totiž podporu od své ženy Mirky a dětí. A jestli přemýšlím o konci kariéry? Ani náhodou. Pokud budu moci hrát tenis na nejvyšší úrovni, rozhodně končit nehodlám," ujišťuje Švýcar fanoušky.

Jak se na novou sezonu vítěz 88 turnajů těší, potvrzují i jeho další slova. "Bude to skvělý rok. Andy Murray je vynikající, to samé Djokovič, Nadal zase půjde nahoru a já doufám také. Ukáže se to už na Australian Open," nepochybuje Federer.

V rozhovoru se otec čtyř dětí rozpovídal i o svém zranění a léčbě, která následovala. "První tři měsíce jsem trénoval tak hodinu denně. Až poté jsem začal více pracovat na fyzičce. Bylo to náročné, čekal jsem, že léčba půjde rychleji. Jeden den to bylo lepší, pak zase horší, ale postupně jsem se zotavoval. Řekl bych, že jsem na 90% v pořádku," říká tenisový rekordman.

Kyrgios má obrovský potenciál



Velkou část přípravy mu od října, kdy začal s tréninkem na kurtu, dělal sparingpartnera dvaadvacetiletý Francouz Lucas Pouille, kterému na žebříčku patří patnáctá příčka a jenž je považován za jednu z největších tenisových nadějí.

Tou je však i světová třináctka Nick Kygrigos. "Jsem fanoušek mladých hráčů a Nick je výborný tenista i skvělý šoumen. Má obrovský potenciál stát se hvězdou, záleží ovšem na tom, jak si to srovná v hlavě a jestli je ochotný tvrdě pracovat. Pokud ano, může být opravdovou superstar. Jsou tu ale i další jako Zverev, Raonic, Čorič. Fanoušci se mají na co těšit," pokračuje sedminásobný wimbledonský vítěz.

A jaký je tedy program Rogera Federera pro rok 2017? "Pojedu na Hopman Cup, Australian Open, Dubaje, Indian Wells a Miami. Pokud jde o antukovou část sezony, nemám ještě jasnou představu. Na trávě bych chtěl hrát ve Stuttgartu, Halle a Wimbledonu, ale uvidíme, co na to řekne mé tělo. Chtěl bych odehrát 52 turnajů v roce, ale to samozřejmě není možné. Musím zůstat při zemi," vypočítává Švýcar.

Inspiraci Federer čerpá i od dalších sportovních ikon jako jsou Jaromír Jágr, Gianluigi Buffon či Serena Williamsová. "Je skvělé vidět, jak tyto osobnosti stále dokazují svoji kvalitu. Buffon například v Juventusu i v národním týmu. Dvacet i více let se pohybují ve vrcholovém sportu a stále jsou skvělí. Jsou pro mě velkým vzorem, že i já můžu stále pokračovat na nejvyšší úrovni," uzavírá ikona.