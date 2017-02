Český supertalent drtí soupeřky: jednadvacet zápasů, dvacet výher!

Osm měsíců ji trápilo zranění lokte. Především díky tomu se propadla až do páté světové stovky. Na kurty se Markéta Vondroušová v plné síle vrátila až v letošním roce, zato ve velkém stylu. Doposud odehrála jednadvacet utkání, ve kterých ztratila jediný.



Sezonu 2017 začala na turnaji ITF 10k v německém Stammheimu, kde ztratila jediný set až ve finále s domácí o více než sto míst lépe postavenou Zajaovou.

Už jako 395. hráčka planety prolétla kvalifikací v následujícím klání v Grenoblu ITF 25k, o jeden set přišla v prvním kole hlavní soutěže. To bylo také její jediné drobné zaváhání. Turnaj suverénně ovládla, cestou porazila soupeřky, které byly všechny v žebříčku výše postavené a získala tak svůj prozatím nejcennější turnajový triumf.

A jízda pokračovala. Dalších sedm skalpů, včetně kvalifikačních bojů, si připsala na dnes skončeném turnaji v Perthu ITF 25k. Neskutečnou šňůru Vondroušové ukončila až ve finále o rok starší krajanka Marie Bouzková, která vyhrála po třísetové bitvě 1:6, 6:3, 6:2.

Mimochodem, také ona patří k velkým českým nadějím. Je vítězkou juniorského US Open 2014. Na žebříčku patří rodačce z Prahy 238. příčka.

Na žebříčku se Vondroušová dostane do třetí stovky žebříčku, jejím dosavadním maximeme je 286. příčka. "Teď již budu chtít hrát pouze na turnajích dospělých, do juniorky se již vracet nechci. Postupem času bych se ráda dostala do kvalifikace grandslamů," uvedla vítězka pěti turnajů ITF.

Loket vystavil stopku na osm měsíců



Levou rukou hrající Vondroušová na sebe výrazně upozornila už v letech 2014 a 2015, kdy si dvakrát zahrála semifinále juniorského French Open, ve stejné fázi skončila v roce 2014 ve Wimbledonu. Parádní výsledky ji vynesly až na místo juniorské světové jedničky.

"Vždy mi postup do finále utekl o kousek, vždy to byly vyrovnané zápasy. Ale myslím, že i tak jsou to dobré výsledky. Tyto velké zápasy navíc přidají hodně zkušeností, a tak již nejsem na větších turnajích tak vyklepaná a s tlakem se lépe srovnávám," říkala před časem česká tenistka.

S nepříjemným zraněním, které výrazně přibrzdilo její kariéru, se Vondroušová musela vypořádávat od května loňského roku. "Trápím s loktem. Teď musím dělat hodně cviků, aby se ruka posílila. Už pomalu začínám hrát údery od základní čáry, nicméně podání ještě nezvládám. Uvidíme, jak se bude loket rychle zlepšovat," říkala česká naděje.

Pro server tenisovysvet. cz popsala, jak její problémy s loktem vznikly. "Zranění se neurodilo ze dne na den, ruka mě začala bolet postupně a postupem času už jsem nemohla vůbec podávat. Byla jsem na několik injekcích, což mi nepomáhalo. Poté jsem dostala nějaké prášky, což na týden pomohlo, avšak poté se bolest opět vrátila. Nyní se ukázalo, že díky speciálním cvikům by se ruka měla zlepšit."

Osm měsíců dlouhá pauza se však na české tenistce nijak nepodepsala, její výsledky v letošní sezoně o tom vypovídají více než jasně.

MARKÉTA VONDROUŠOVÁ NAROZENA: 28.6.1999 v Sokolově VYHRANÝCH TURNAJŮ (ITF): 5 NA ŽEBŘÍČKU: 315. BILANCE VE DVOUHŘE (CELKOVĚ): 67:16 BILANCE VE DVOUHŘE (2017): 20:1 HRAJE RUKOU: levou NEJVÝŠE NA ŽEBŘÍČKU: 286. PRIZE MONEY: 28 459 dolarů