Wozniacká v Praze: Bylo prima vidět Kvitovou, jak se směje. Chybí nám

Sledujete cestu Petry Kvitové zpátky k tenisu?

„Viděla jsem ji před několika dny. Bylo prima vidět, že se směje, že pracuje na zotavení. Doufám, že se jí podaří vrátit. Nejdůležitější bude, aby se přes tu událost přenesla psychicky. Musí to být těžké. Ale ona je pozitivní, skvělá holka. Na WTA Tour nám chybí, snad se nám brzo vrátí.“

Jaký máte vztah s dalšími českými hráčkami?

„Opravdu dobrý. Jsou to všechno milé holky, vycházíme výborně. Karolína je sladká. Barbora, Lucka, Petra, všechny jsou fajn...“

Na turnaji WTA jste druhá nasazená za Karolínou Plíškovou a stejné pořadí je také v žebříčku Road To Singapore, který hodnotí výsledky od začátku roku...

„Karolína má skvělý rok, stejně jako vloni hraje skvěle. Je to těžká soupeřka a velká rivalka. Takové výzvy mám ráda.“

Pokud byste se potkaly ve finále, vsadila byste si na sebe?

(smích) „Doufám, že jo...“

Jak vzpomínáte na loňskou spolupráci s Davidem Kotyzou, který od nové sezony vede právě Karolínu Plíškovou?

„Samozřejmě je dobrý kouč. Vedl výborné hráčky. S Karolínou dělá skvělou práci, zlepšuje se i díky němu.“

Vy máte za sebou podivuhodný comeback. Vloni na podzim sice po zranění váš ranking spadl až k číslu 74, ale od té doby záříte a příští týden budete zpět v elitní desítce...

„Každý týden se snažím předvést to nejlepší. Dobře jsem skončila minulou sezonu a slušně začala taky tu novou. Ráda bych pokračovala po téhle cestě. Jsem tady proto, abych postupovala do finále a získávala tituly. To jsou mé hlavní cíle. Zatím se mi dařilo, mám dobrý rok, doufám, že to bude pokračovat.“

Co čekáte od úterního prvního kola s Japonkou Misaki Doiovou?

„Nikdy jsem s ní nehrála, takže je to pro mě nová výzva. Těším se na to. Určitě to bude těžká soupeřka.“

Jak se vám zatím líbí v Praze?

„Praha je nádherné město. Měla jsem možnost si ji trochu prohlédnout, prošli jsme se po městě. Je opravdu krásná, jsem ráda, že tu jsem. Každé město je něčím zvláštní. Praha má svou historii a jsem ráda, že můžu hrát před českými fanoušky.“