Změny v Dukle: zkušení do Ústí? Prospekty lanaří Baník, Liberec a Hradec. Kouč nevyšel

Zuby nehty uhájila prvoligovou příslušnost, nicméně všechny hráče Dukla neudrží. O ty zkušené je zájem v Ústí nad Labem, které chce v příští sezoně působit ve druhé lize, na ty perspektivní koukají ambiciózní značky. U některých fotbalistů se zatím „jen“ jedná, další už jsou prodaní. Oznámen by měl být brzy i nástup kouče Davida Holoubka, jemuž se nepovedlo do realizačního týmu do role asistenta přivést trenéra z Českých Budějovic. Naopak posily hledají Pražané i v Jižní Americe. Roční iSport Premium nyní za zvýhodněnou cenu>>>