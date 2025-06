Finále Stanley Cupu v číslech: Kdo je favoritem? A bude McDavid opět MVP play off?

Je to těsné. Sázková kancelář Tipsport momentálně na oba týmy vypisuje naprosto totožné kurzy – 1.88. Renomovaný server The Athletic však favorizuje Panthers, a to díky hloubce kádru. Floridě dává 55% šanci k zisku poháru.

Za nejlepšího hráče dosavadního play off je považován podle očekávání Connor McDavid. Za nejlepšího obránce Evan Bouchard. Pokud tedy Oilers chtějí uspět, rozhodně potřebují od nejlepších hráčů špičkové výkony.