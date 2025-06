Coufal stále hledá nové angažmá: Priorita je Anglie. Návrat do Česka? O tom se nebavím

O konci ve West Hamu, kde mu k poslednímu dni v měsíci vyprší platný kontrakt, se dozvěděl měsíc dozadu. „Měli jsme před zápasem s Manchesterem United, když za mnou přišel trenér Graham Potter,“ poznamenal Vladimír Coufal, jenž odkroutil v Premier League pět sezon.

K londýnskému klubu si vytvořil silný vztah, stejně jako s fanoušky. Rozloučil se s nimi v dojemném videu na sociálních sítích, a také po posledním ligovém utkání proti Ipswichi (3:1), v němž odehrál necelých dvacet minut.

Došlo na dlouhé vzpomínání a na slzy. „Musím říct, že to bylo emočně hodně vypjaté a těžké,“ přiznal Coufal. „Přirovnal bych to k situaci, kdy milujete holku, chcete s ní zůstat, ale ona plánuje jít jiným směrem,“ pokračoval.

Český reprezentant dorazil do West Hamu na podzim 2020 z pražské Slavie a v londýnském celku po boku kamaráda Tomáše Součka odpracoval 180 soutěžních zápasů. Největšího úspěchu (možná celé kariéry) dosáhl ve chvíli, kdy vybojoval triumf v Konferenční lize.

„Odehrál jsem pět let na velmi slušné úrovni a zanechal jsem v klubu odkaz. Reakce byly neuvěřitelné, to jsem ani nečekal. Šlo o hodně emoční chvíle,“ popisoval rozlučkové dny.

Kapitola se jménem West Ham už je definitivně za ním. Je třeba se posunout v kariéře dál, tedy konkrétně do nového klubu. „Netuším, co bude,“ odmítl Coufal spekulovat. „Agent by určitě věděl víc,“ doplnil neurčitě.

Každopádně už v minulém transferovém období projevil zájem o přestup do Fulhamu. Tehdy mu změnu zatrhlo vedení West Hamu, což nesl těžko. „West Ham mi řekl, že mě nepustí. Rozhodli se tak a měli na to právo, protože jsem byl jejich hráč. Už jsem se přesto přenesl, je to pryč,“ uvedl reprezentant s 53 starty v národním dresu.

Fulham zněl opravdu lákavě, protože Coufal by mohl setrvat v nejvyšší anglické soutěži a v Londýně, kde se zabydlel. Dosud se o konkrétních nabídkách příliš nespekuluje, snad jen o interesu Leedsu, jenž postoupil z druhé ligy.

Priorita je zůstat v Anglii

„Mám přání, ale to se mi asi nesplní,“ začal s nadsázkou. „Preferenci mám, ideální je zůstat v Anglii. To je priorita. Objevují se ale další možnosti, třeba jít do tepla, Španělsko by se mi líbilo. Uvidíme, ale o návratu do české ligy se zatím vůbec nebavím,“ zamyslel se bývalý hráč Slavie nebo Liberce.

Jednání se s největší pravděpodobností s intenzivní v následujících týdnech. Po reprezentaci si dám dovolenou a potom se začnu chystat na další sezonu, jako bych byl normálně v klubu,“ nastínil krátce své plány.

Ovšem momentálně se s národním týmem připravuje na klíčové zápasy v kvalifikaci mistrovství světa. Češi se střetnou s Černou Horou a Chorvatskem. Jejich výsledky napoví, jaké budou naděje týmu trenéra Ivana Haška na světový šampionát.

„Všichni se těšíme, táhneme za jeden provaz. Víme, o co hrajeme. Černohorci jsou nepříjemní, šikovná s balonem. Uvidíme, s čím přijedou. No a o Chorvatech se nemusíme ani bavit,“ podotkl Coufal. „To je top světová kvalita, top světoví hráči. Bode to těžký test, ale jsme připraveni nechat na hřišti maximum,“ zakončil obránce, který by měl podle očekávání nastoupit v obou případech v základní sestavě.