Prožil mimořádně vydařenou sezonu, po které s hrdostí zamával fanouškům Rangers. Václav Černý, český fotbalový záložník, se po ročním hostování oficiálně vrací do bundesligového Wolfsburgu. „Byli jsme v kontaktu a vím, co je se mnou případně v plánu,“ poznamenal produktivní křídelní hráč, jenž v tomto soutěžním ročníku nastřílel osmnáct branek.

Tušíte, v jakém týmu rozehrajete příští sezonu?

„Vím jen, že se vracím na letní přípravu do Wolfsburgu po hostování, které bylo bez opce. V Německu mám smlouvu ještě na dva roky. Co se stane dál, to se stane. Na to bude čas ještě po reprezentačním srazu.“

Během hostování v Rangers jste nebyl s německým klubem tolik v kontaktu. To se změnilo?

„Kontakt proběhl, chtěli jsme vědět, na čem jsme. Já vím, co klub ode mě očekává, a co já můžu čekat od něj. To se vyjasnilo. Dostal jsem tréninkový plán, který po reprezentaci musím splnit. Potom se budu vracet do Wolfsburgu.“

V minulé sezoně jste se dostal do vynikající formy, vstřelil osmnáct gólů. Přemýšlel jste o tom, kam byste se mohl posunout?

„Vím, kam míříte. Nesmíme ale zapomenout na fakt, že jsem kmenový hráč Wolfsburgu. Tým momentálně nemá trenéra, ale samozřejmě jsem předdomluvený a vím, co je eventuelně se mnou v plánu. Samozřejmě z této sezony chci vytěžit co nejvíc. Ale když nedojde k tomu, že situace bude vyhovovat všem stranám, jede se dál. Mám smlouvu ve Wolfsburgu.“

Životní sezonu prožil v Holandsku

Prožil jste možná životní soutěžní ročník?

„V Twente, než jsem šel do Wolfsburgu, byl ještě lepší. I když tahle sezona byla na jiném pódiu, sedla mi se vším všudy. Moje čísla byla skvělá, bude klíčové na to navázat.“

Rok v Rangers jste si užil?

„Doba u Rangers byla krátká, i když jsem za jednu sezonu v klubu stihl odehrát strašně moc zápasů. Bylo to nádherné, vybudoval jsem si krásný vztah s fanoušky. Myslím, že jsme si vzájemně vytvořili hodně zážitků.“

Loučil jste se s nimi podobně jako Vladimír Coufal ve West Hamu?

„Nechci to s Cufem ani srovnávat. Čas a úspěchy, které prožil ve West Hamu, byly větší. Já nedokázal s Rangers nic vyhrát. Každopádně budu na tohle angažmá vzpomínat hezky. Měl jsem v klubu dobrou pozici, stadion je naprosto magický… Jo, loučení bylo hezké a tohle jsou vzpomínky na celou kariéru a život.“

Nyní máte před sebou s národním týmem zápasy proti Černé Hoře a Chorvatsku. Jsou důležité v kvalifikaci mistrovství světa?

„Víme, že se střetneme s lepšími týmy, že půjde pro nás o další test. Musím říct, že je z nás cítit, jak se na to těšíme. I po náročných sezonách se na oba zápasy pečlivě připravujeme. Moc dobře si uvědomujeme, že pokud je zvládneme, tabulka a splnění cílů bude vypadat dobře. Tohle napoví strašně moc.“

Kromě vás se momentálně daří dalším ofenzivním hráčům jako Šulcovi, Kušejovi, Schickovi, Provodovi, Hložkovi nebo Chorému. Jste všichni v dobrém rozpoložení?

„Určitě ano. Je to vidět i na tréninku. V týmu nás je čtyřiadvacet a vždycky je nejlepší, když co nejvíc hráčů přijede v co nejlepším rozpoložení. Pro tým je to jen dobře. Nastavení, mentalita a chuť jsou automaticky mnohem lepší.“