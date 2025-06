Přestupy v extralize ONLINE: Sparta oznámila konec dalších tří hráčů

V posledních dnech jde o velmi diskutované téma. Skončí obránce Michal Kempný ve Spartě a vrátí se do Brna, odkud kdysi zamířil do NHL? K sílícím spekulacím o budoucnosti mistra světa z Prahy 2024 se nyní vyjádřil majitel Komety Libor Zábranský. „Nechápu, kde se tato informace vzala. Nikdy jsme o tom neuvažovali a ani nebudeme,“ uvedl šéf mistra extraligy v klubovém rozhovoru. Nepopíral ovšem, že v klubu chtějí podepsat ještě jednoho beka. Potvrdil také odchod brankáře Michala Postavy do NHL.