Před osazenstvem výkonného výboru Českého hokeje popsali, jak tým na šampionátu fungoval a na konci se jim dostalo ujištění, že pokračují. Vláda národního týmu šéfa Radima Rulíka se přelévá i do příští sezony, v níž přijde olympiáda v Miláně a MS ve Fribourgu a Curychu. Jak to na takovém mítinku běží?

Drama se nepředpokládalo a taky nepřišlo. Ačkoli smlouva Radima Rulíka obsahovala doložku o možné červnové výpovědi ze strany svazu, nebyla aktivována. Nenarazili jste na poptávku. Přesto kouč zlatých šampionů z Prahy a šestého týmu z obhajovacího podniku čelil otázkám. Pro iSport.cz 59letý trenér popsal, jak hodnocení turnaje probíhalo.

V pražském svazovém sídle se v úterý dopoledne sešli hokejoví ministři v čele s šéfem Aloisem Hadamczikem. Ačkoli ten dal hned po příletu ze Stockholmu najevo, že pro výpovědi nevidí důvod, teoreticky jej mohli přehlasovat členové výkonného výboru.

Za národní mužstvo si vzal nejprve slovo Jiří Šlégr. „Začal on z pozice generálního manažera se svým pohledem na fungování týmu,“ vylíčil Rulík. Nástupce Petra Nedvěd v roli GM posléze kvitoval, že vedení národního týmu dostalo důvěru. „Realizační tým v tomto složení funguje výborně a zaslouží si to. A i přes to, že výsledek z mistrovství světa nedopadl dle našich představ, byť herní projev byl dobrý,“ shrnul Šlégr.

Po něm pokračoval Radim Rulík. Od něj a jeho kolegů dostali členové VV do nejmenšího detailu vypracovanou složku českých vystoupení z MS. „Máme vlastní hodnotící program, kde najdete všechna utkání, sestavy, speciální formace na přesilovky, na oslabení. Následuje hodnocení každého utkání v bodech, kde evidujeme, v čem jsme byli silní, v čem slabší, v čem fifty-fifty se soupeřem, co rozhodlo zápas, jaké detaily,“ popisuje Rulík.

Nevymlouvám se, ale los nehrál pro nás

Příklad? „Třeba utkání s Amerikou (2:5) jednoznačně rozhodla disciplína,“ odpovídá Rulík a pokračuje v tom, co kouči v rámci posudku „nadřízeným“ nabídli. „Potom máme data ke každému utkání, například kteří hráči byli na ledě při šancích soupeře, při vlastních šancích. Toto slouží jako příloha k hlavní hodnotící zprávě.“

Co najdete v ní? Průběh kempu přes výběr nominace po konkrétní dění v Herningu a Stockholmu. „Až po vybírání sestav do konkrétních utkání, jedno po druhém. Tohle jsme přednesli výkonnému výboru, jeho členové mají možnost zajít do úplných detailů našeho vystoupení, pokud mají zájem, celé si to mohou projít,“ přiblížil Radim Rulík.

Při následné diskuzi padaly k němu dotazy. I ty, které ještě směřovaly k finální nominaci na MS. „Věděl jsem, že přijdou otázky, proč ten nejel, proč ten nehrál, proč jsme se rozhodli zrovna takhle. Na to jsem byl připravený a odpovídal, z jakého důvodu jsme se v daný moment rozhodli.“

Rulík je známý tím, že potřebuje cítit soulad se svými asistenty, což podle něj platilo letos beze zbytku. „Na turnajích dělám rozhodnutí, s nímž přejdu před realizák a kolegové s ním buď souhlasí, nebo ne. A je třeba říci, že panovala jednoznačná shoda na našich krocích, což je pro mě strašně důležité. O tom jsem pak informoval i výkonný výbor,“ zdůraznil pro něj klíčovou věc.

S odstupem času se pak vyjádřil k zásadnímu momentu, jímž byla porážka s USA 2:5 na závěr skupiny. Ta český soubor svrhla z první pozice na třetí, přinesla protivné stěhování do Stockholmu. Tam mužstvo padlo ve čtvrtfinále s Tre Kronor 2:5, najednou byl konec. „Amerika byla strašně těžkým soupeřem, navíc jsme s ní měli back to back zápas,“ připomněl Rulík slepené partie s Německem a USA ve dvou dnech.

Má za to, že vzhledem k síle zámořského výběru Češi potřebovali i přízeň okolností. Pak by byla větší šance na úspěch i na schůdnější trip v play off přes Rakousko. „Kdybychom měli volno jako Američani, byli bychom v lepší pozici. Jen říkám, že los nehrál pro nás. Nevymlouvám se, konstatuju. Plus síla, v jaké USA dorazily. Navíc jsme hráli na širokém kluzišti 30 na 60 metrů, v přípravě jsme neměli možnost na tomto prostoru hrát, natož trénovat.“

Na druhou stranu, Američané v druhé fázi turnaje válcovali soky i na hokejovém letišti. „Zvládli to úplně famózně. Ukázali, že to jde, ale my bychom museli mít tu kvalitu USA. My měli 30 procent týmu, který se kvalitě Ameriky přiblížil nebo rovnal. Potom tam byla malinko horší kvalita a to rozhodlo,“ domnívá se Radim Rulík.