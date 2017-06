Přijdu o post světové jedničky, ale to je v pohodě, překvapil Murray

Pořád vládne světovému žebříčku. V posledních měsících se však z Andy Murrayho stává divák, který s údivem sleduje, jak se kolem něho řítí komety v podobě Rafaela Nadala, Rogera Federera, Stana Wawrinky, Alexandera Zvereva a dalších. A jeho donedávna suverénní náskok na čele žebříčku se začíná zmenšovat. "Vím, že první místo neudržím, je to jisté," přiznává trojnásobný grandslamový vítěz.

Druhá polovina loňského roku se nesla ve znamení jediného muže. Od prohraného finále French Open s Novakem Djokovičem se jasným vládcem kurtů po celém světě stal Andy Muray.

Queen´s Club, Wimbledon, olympijský turnaj v Riu, turnaje v Pekingu, Vídni, Šanghaji, Paříži a Turnaj mistrů v Londýně… To není seznam druhé poloviny turnajů roku 2016, ale výčet úspěchů v té době nezastavitelného Andy Murrayho. Sezonu končil s impozantním skóre 78-9 a s obrovským náskokem na místě světové jedničky.

I v polovině června roku 2017 má na druhého Nadala k dobru přes dva a půl tisíce bodů, situace však pro něho není zdaleka tak růžová, jak by se mohlo zdát.

Fantastická jízda druhou polovinou loňské sezony se totiž pro Murrayho stává paradoxně pastí, díky níž s velkou dávkou jistoty přijde o pozici světové jedničky. Do konce roku totiž obhajuje 8 060 bodů, druhý Nadal pouhých 370.

ŽEBŘÍČEK TOP 5 POŘADÍ JMÉNO BODY 1. Andy Murray 9 890 2. Rafael Nadal 7 285 3. Stan Wawrinka 6 175 4. Novak Djokovič 5 805 5. Roger Federer 4 945

"První místo s velkou pravděpodobností neudržím. Nejde to. Nikdo nebyl světovou jedničkou navždy. Musí to jednou přijít, není jiná možnost," přiznává dvojnásobný wimbledonský šampion.

Třicetiletý tenista může na své tažení z minulé sezony letos jen vzpomínat. Za uplynulé měsíce nasbíral na své poměry už osm porážek, za celou loňskou sezonu to bylo jen o jednu více.

Kromě klání v Dubaji na svůj další turnajový triumf čeká. Náladu si rodák z Glasgow trošku vylepšil na French Open, kde skončil až v semifinále na Wawrinkovi.

Jeho největší konkurenti, až na Novaka Djokoviče, navíc hrají skvěle. Nadal bojoval o titul na Australian Open, Roland Garros ovládl pro soupeře až zahanbujícím způsobem. Roger Federer i přes poslední nečekanou porážku ve Stuttgartu s Haasem zažívá po půlroční pauze fantastický návrat, když vyhrál Australian Open i podniky v Miami a Indian Wells.

"Když chcete být nejlepší na světě, nemůžete si dovolit mít tři čtyři měsíce špatné výsledky. To prostě není možné. Důležité turnaje mi až na French Open vůbec nešly," nešetří kritikou na svoji osobu Murray.

"Přijdu o post jedničky, ale to je v pohodě. Chci se soustředit na Wimbledon, nejde mi o body, jde mi o trofej. Chci být připraven, co nejlépe to půjde," říká obhájce titulu.

Právě v All England Clubu se Muray chce vrátit do své formy z minulého roku. "Travnatou část sezony si užívám nejvíce ze všech. Jsem tady doma, povrch mi maximálně sedí a vždy se mi zde dařilo," věří skotský tenista.

Skvělé výkony nestárnoucích legend Nadala s Federerem však Murrayho dle jeho slov o to více motivují. "Vždy jsem k nim vzhlížel. Právě kvůli nim jsem byl schopen se zlepšovat. Oba hrají fantasticky. Když se na ně dívám, dává mi to chuť a motivaci do další práce. Musím se jim vyrovnat, jinak prostě přestanu stačit," uzavírá upřímnou zpověď světová jednička.