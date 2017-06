Skvělá Kvitová! Otočila finále s Bartyovou a v Birminghamu slaví titul

Dvojnásobná wimbledonská vítězka Kvitová se po prosincovém přepadení, při němž jí útočník pořezal prsty na levé ruce, vrátila k tenisu na French Open. V Paříži uhrála jedno kolo a začala se soustředit na oblíbenou trávu. Po triumfu v Birminghamu se ve světovém žebříčku posune na 12. místo.

Do Birminghamu přijala divokou kartu a chtěla se především rozehrát. "Od prvního tréninku na trávě hraju dobře. Přijela jsem sem, abych měla pár zápasů na trávě, a nic nečekala. Chtěla jsem hrát co nejlépe, což jsem ukázala a doufám, že to půjde dál," řekla směrem k All England Clubu, kde se začne 3. července.

"Je nádherná, ano," řekla Kvitová při pohledu na trofej při slavnostním vyhlášení. Turnaj na trávě vyhrála naposledy před třemi lety, kdy podruhé ovládla Wimbledon. "Ráda hraju finále a na trávě zvlášť, ráda bych jich měla víc. Mám za sebou úžasný turnaj a děkuji za divokou kartu, že jsem tady mohla hrát," řekla česká tenistka.

Sedmadvacetiletá Kvitová vstoupila do duelu vítěznou hrou, ale pak prohrála se 77. hráčkou světa tři gamy za sebou a navíc za stavu 1:3 odvracela další dva brejkboly. Kouč Jiří Vaněk ale svou svěřenkyni na lavičce uklidňoval, že její šance přijde.

A přesně, jak řekl, za stavu 4:5 měla Kvitová první dva brejkboly a šanci úvodní sadu zachránit. Při prvním ale po druhém servisu soupeřky trefila return do sítě a při druhém míč při výměně sklouzl, opět zahrála do sítě a o set přišla.

Ve druhé sadě Kvitová přidala na razanci a vítězka wimbledonské juniorky z roku 2011 Bartyová už nepodávala tak přesně. Češka vedla 3:0 a 5:1, pak sice i kvůli dvěma dvojchybám prohrála servis, ale druhý set o dvě hry později dopodávala.

Brejkem pak zahájila i třetí sadu, o výhodu ale ve čtvrtém gamu zase přišla. Rozjetou soupeřku, která v úvodních dvou kolech vyřadila Markétu Vondroušovou a Barboru Strýcovou, ale do vedení nepustila. Od stavu 2:2 a 0:40 Bartyové povolila už jen jediný fiftýn a čistou hrou proměnila první mečbol. Duel zakončila symbolicky 13. esem.

Po vítězném míčku Kvitová skoro vůbec neslavila. Jen upustila raketu na trávu, otočila se a usmála směrem k trenérům a objala se u sítě se soupeřkou. Popoběhla k hledišti a přijala gratulace právě od Vaňka a kondičního trenéra Davida Vydry.

Dvouhra - finále:



Kvitová (7-ČR) - Bartyová (Austr.) 4:6, 6:3, 6:2.