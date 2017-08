Ostrý útok na Djokoviče: Novak dopoval a ATP ho kryje, říká expertka

Porazit Novaka Djokoviče? V roce 2015 to byla holá utopie, kterou se povedlo převést do reality jen šesti tenistům a i předcházející sezonu šlo o velmi ojedinělý počin. A letos? Výhra nad rodákem z Bělehradu je sice vzácná, ale už nijak neobvyklá věc. Za pomalým sesunem bývalé světové jedničky z nejvyšších pozic však podle televizní expertky Helene Pelletierové ani tak nemůže ztráta motivace či zdravotní problémy, ale spíše doping.

Velmi odvážné tvrzení vypálila bývalá tenistka během vysílání montrealské rozhlasové stanice 98,5 FM. Zatímco Djokovič uvedl za důvody předčasného ukončení sezony přetrvávající problémy s loktem, Pelletierová se přiklání spíše k domnělému dopingu, který měl šestinásobný vítěz Australian Open užívat. Expertka však jde ještě dál.

Krýt údajný doping srbského tenisty totiž údajně pomáhá i samotná tenisová asociace ATP. "Řada mých přátel, mezi kterými jsou i velmi respektované osoby, říká, že Djokovič má problémy s dopingem. Ti lidé, kteří toto tvrdí, jsou odborníci, kteří pravidelně sledují velké turnaje a rozumí tenisu," pokračuje osmapadesátiletá žena.

A hned si pokládá další otázku. "Má Djokovič opravdu zdravotní problémy? Nebo jde spíše jen o výmluvu, díky které chce získat čas? Hodně lidí nevěří tomu, že za koncem Novakovy sezony je jeho zraněný loket. V takovém špatném stavu, aby s ním nemohl hrát, opravdu není. Nějaké potíže určitě má, bolí ho to, ale opravdu tak moc?" nešetří třicetiletou legendu bývalá tenistka.

Důkazy? Žádné nemám

Desetinásobná kanadská šampionka však zároveň přiznává, že své tvrzení nemůže opřít o žádné konkrétní a podložené důkazy. "Ne, nemám pro svá slova důkaz. Ale už tady něco podobného bylo. Vzpomeňte na Andre Agassiho či Martinu Navrátilovou. Já jen dělám svou práci a předkládám veřejnosti zprávy, které mám k dispozici. Není to nutně můj názor, možná to ani není pravda, ale slyším to ze všech stran," tancuje na hodně tenkém ledě Pelletierová.

Novak Djokovič odehrál svůj poslední zápas ve čtvrtfinále Wimbledonu s Tomášem Berdychem, utkání po prohraném prvním setu kvůli problémům s loktem vzdal.

„Problémy s loktem už mám rok a půl. Dál už to nešlo. Mé tělo má limity a to musím respektovat. A také musím být vděčný za všechno, čeho jsem dosud dosáhl. Musel jsem udělat radikální rozhodnutí. Bylo to těžké, ale neměl jsem na výběr a budu mít čas na uzdravení svého těla. Pár měsíců nevezmu raketu do ruky," vysvětloval své důvody Djoker.