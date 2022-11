BJK Cup 2022: program a výsledky. Kdy hrají české tenistky?

Vyvrcholení Billie Jean King Cupu 2022 hostí i za účasti českých tenistek od 8. do 13. listopadu skotské Glasgow. Tým pod vedením nehrajícího kapitána Petra Pály zvládl vstup do finálového turnaje, když porazil Polsko 2:1 a v pátek si zahraje o postup do semifinále s výběrem USA. Prohlédněte si průvodce Billie Jean King Cupem 2022.