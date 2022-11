BJK Cup: Královna deblu šéfovala drama s Polkami, s USA o semifinále

PŘÍMO Z GLASGOW | Po cestě za povinným bodem fučelo jak na rozlehlých skotských pláních. Rozhodující čtyřhra je v Billie Jean King Cupu ale výsostnou disciplínou českých barev a platilo to i nyní na finálovém turnaji v Glasgow. Kateřina Siniaková s Markétou Vondroušovou rozsekly drama 6:2, 6:3 a zapsaly vítězný bod. Česko zdolalo Polsko 2:1 a v pátek od 17.30 se utká s favoritkami z USA. Jen vítězky projdou do sobotního semifinále.

Debl bez Barbory Krejčíkové? Bez problému! Ač si české tenistky přály poklidnější start do turnaje, selhání jedničky Karolíny Plíškové je hned ve vstupním mači postavilo zády ke zdi. Porážka s Polskem by znamenala hrozivý problém v postupové matematice o semifinále. Světová deblová jednička Kateřina Siniaková se ale hned den po příletu z Turnaje mistryň v USA postavila na kurt a spolu s Markétou Vondroušovou doručily do české šatny vítězný bod na 2:1. A to spolu nastoupily poprvé v životě.

Siniaková obratně šéfovala český pár a levoruká Vondroušová, jež v posledních dvou týdnech sesbírala dva tituly ve čtyřhře na turnajích ITF, spolehlivě sekundovala. Polský pár Katarzyna Kawaová, Magdalena Linetteová kapituloval 2:6, 3:6 a to se hraje zrádným systémem bez shod, jenž smazává rozdíly. To se také projevilo v koncovce, kdy Češky za stavu 6:1 a 5:2 nevyužily dva mečboly za stavu 40:40 a až na čtvrtý pokus vytloukla Vondroušová volej Kawaové do autu.

„Dost jsem si oddechla, že jsem nemusela jít zápas doservírovávat,“ usmála se Vondroušová, jež si po boku královny deblových kurtů připadala jak na jiné planetě. „Katka hraje dost deblově, musela jsem si na ni ze začátku trošku zvykat. A jak řádila na síti!“ líčila. „Na kurtu nejsem úplně šéf, mám ráda, když je to 50 na 50. Maky mi hrozně pomohla, hrála výborně,“ vrátila Siniaková kompliment.

Radost udělala na začátku střetu s Polskem i nečekaná dvojka do singlu. Papírovou favoritku s o 33 míst lepším žebříčkem smetla Karolína Muchová ve vstupním zápase za 75 minut a připomněla, jaký talent v ní dřímá. Po sezoně protkané zraněními se někdejší světová devatenáctka krčí na 149. příčce pořadí WTA, kapitán Petr Pála však ví, co v ní má.

Šestadvacetiletá Muchová vyhrála i třetí zápas kariéry v reprezentačním dresu, když udolala Magdalenu Frechovou 6:2, 6:2. Na vítězné údery předčila sokyni 22:7, ani jednou si neprohrála podání a tradičním pestrým tenisem rozmontovala polský odpor. „Vzala jsem na sebe zodpovědnost a nervozita ze mě spadla po prvním míčku. Porazila jsem výbornou hráčku dvakrát 6:2, super,“ radovala se Muchová, pro niž to byla v sezoně teprve 11. výhra z 21 utkání.

Jenže vedení 1:0 neuklidnilo třicetiletou Karolínu Plíškovou. Ani fakt, že s Magdalenou Linetteovou měla výstavní bilanci 7:1. Naopak tréma z návratu do reprezentačního týmu po téměř čtyřech letech udělala svoje. Polská jednička den po skalpu Američanky Madison Keysové zapsala další triumf proti renomované soupeřce. Plíškovou přemohla za hodinu a čtvrt 6:4, 6:1, když Češka nasekala 33 nevynucených chyb a čtyřikrát si prohrála vlastní servis.

„Před zápasem jsem se cítila dost blbě. Měla jsem respekt. Je něco jiného hrát za sebe a za tým, ve kterém jsem navíc delší dobu nebyla. A zároveň jsem věděla, že soupeřka není úplně nejlehčí,“ klopila oči zklamaná Plíšková, žebříčková jednička týmu, jež po slibném výkonu Muchové a očekávaném nasazení Vondroušové do singlu tuší, že proti USA může skončit i na lavičce.

Bitva o všechno přijde už v pátek.

Finálový turnaj tenisového Poháru Billie Jean Kingové v Glasgow:

Skupina D:

Česko - Polsko 2:1

Muchová - Frechová 6:2, 6:2,

Karolína Plíšková - Linetteová 4:6, 1:6,

Siniaková, Vondroušová - Kawaová, Linetteová 6:2, 6:3.