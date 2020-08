Strach o zdraví kouče Říhy: Náhlá operace... Kašlal na příznaky!

Zradilo ho zdraví! Bývalý trenér hokejové reprezentace Miloš Říha (61) byl náhle hospitalizován v pražském IKEM. Podle informací Blesku za tím stojí problémy, které dlouhodobě neřešil.

Vyhlášený bouřlivák musel být do Institutu klinické a experimentální Medicíny v Krči převezen minulý týden, když se mu znovu objevily potíže, kvůli kterým byl loni hospitalizován. Tehdy – krátce před šampionátem na Slovensku – musel na dva dny do nemocnice v Nitře kvůli bolestem v oblasti břicha.

„Jde o banální situaci, která se stane každému člověku, a já myslím, že se to zbytečně nafouklo. Všechno je v pohodě, prostě se mi udělalo trošku zle. Týmový doktor je opatrný, tak jsme provedli veškerá vyšetření a na nich se prokázalo, že je to naprosto v pořádku,“ bagatelizoval před rokem Říha příznaky něčeho vážnějšího. A tentokrát už jeho cesta do zdravotního zařízení byla o poznání nervóznější!

Dle zpráv z okolí šedovlasého trenéra totiž Říha delší dobu ignoroval návrat obdobných potíží. I když se mu přitížilo, dál prý odmítal pomoc. Zřejmě se utěšoval tím, že loni ho s obdobnými trabli ze špitálu – kam ani nechtěl – rychle propustili. Jenže tentokrát už neměl na výběr! Nakonec musel narychlo do IKEM, kde se měl ihned podrobit operaci.