Říhovi se nelíbí přístup klubů k nároďáku: Jsem pro povinné srazy | iSport.cz

Jaké největší komplikace jste měl při tvorbě soupisky na švédskou akci?

„Postavili jsme si mužstvo s cílem obhájit prvenství z minulého roku. Už na začátku sezony jsme avizovali, že bychom to chtěli znovu vyhrát. Bohužel se blíží play off, hraje se o postup, hraje se o záchranu a hráči jsou v klubech dost vytížení. Dostali jsme spoustu omluvenek a vlastně ještě teď to řešíme za pochodu.“

Kdo z omluvených hráčů pro vás bude na turnaji největší ztrátou?

„Nebudu jmenovat všechny hráče, aby z toho zase nevzniklo, že nechtějí reprezentovat. Někteří jsou zranění, unavení, nebo hodně vytížení. Z obránců je to ale například Šustr, který má problém se zády. Na jednu stranu to chápeme. Na druhou stranu když jsem trénoval Pardubice, tak bylo 12 hráčů, kteří odjeli každý turnaj. Ještě před posledním turnajem jsme tehdy hráli o první místo a vzali mi jich 14. Nikdo se na nic neptal, takže si myslím, že by kluby měly trochu vyjít vstříc reprezentaci a ne přemlouvat hráče, aby tam nechtěli jet, ale právě naopak - aby jeli reprezentovat a byla to pro ně čest.“

Vypadáte trochu přepadle z nominace. Cítíte se tak, nebo je to jen zdání?

„Mě to zaskočilo hlavně v úterý. Je to otázka 24 hodin. Opravdu se mi nelíbí ten přístup, nechci říct hráčů, ale na klubové úrovni. My si musíme uvědomit, co chceme. Vždycky jsme byli s to se dohodnout. Nyní mi připadá, že se s námi polovina klubů nechce dohodnout. Přitom u některých hráčů máme skvělý přístup. Dominika Frodla máme nominovaného jako třetího brankáře. Hned jsme mu řekli, že s námi nepoletí. On i přesto chce přijet a zatrénovat si s reprezentací. Vidím to jako ohromný plus. Kdyby k tomu každý hráč takhle přistupoval... Myslím si, že bychom měli v reprezentaci znovu zavést povinný příjezd všech nominovaných hráčů na sraz a teprve po rozhodnutí našich doktorů by se rozhodlo, zda je hráč opravdu zraněný. Prostě to udělat tak, jak to bylo dřív.“

Je podle vás vůbec reálné nyní zavést povinnou docházku na srazu?

„To nevím. (směje se) Od toho jsou jiní lidé, ale myslím si, že by to prostě bylo správné. Nebylo by to jen na rozhodnutí klubů. Nechci teď někomu nevěřit, to v žádném případě, ale tak to bylo zavedené, že hráč musel dorazit na sraz a reprezentační doktor rozhodl o tom, jestli je připravený. Je to ale společností, že už to takhle není. Hráče si takhle vychováváme.“

Povinný sraz už dlouhou dobu není v pravidlech.

„Je to strašně dlouho, ale bylo to tak. Nejen v hokeji. Bylo to ve fotbale, v házené, všude. Neexistovalo, že by si hráč a klub o tom rozhodli sami. Dnes si o tom rozhodnou jen kluby. Oni platí hráče, reprezentace je až tak nezajímá. Pořád se přeme mezi sebou, ale ve finále bychom chtěli všichni být mistry světa v jakékoliv kategorii.“

Podle plánu měl na třetí podnik letět extraligový lídr Milan Gulaš. Proč tedy chybí?

„S Milanem jsme počítali, jelikož jsme se tak dohodli. Ještě v úterý jsme to řešili s plzeňským trenérem. Byli jsme na zápase v Litvínově, s Milanem jsme osobně mluvili. On má nějaký zranění nohy a chce si to doléčit. Řekl, že se necítí. My nikoho nechceme žádným způsobem tlačit, aby hrál pod injekcemi jako třeba Lukáš Sedlák, který se omluvil.“

A co Dmitrij Jaškin?

„Ohledně Jaškina nám volal i management Dynama Moskva. Odjel nám všechny turnaje, nyní má nějaké zranění, které si chce doléčit. Vyhověli jsme Dynamu, které nám v předchozích akcích dost vycházelo vstříc, a pouštěli ho pokaždé.“

Michal Řepík a Jan Košťálek ze Sparty hrají den před odletem extraligový zápas. Je to pro vás velká komplikace?

„Určitě to není vhodný pro reprezentaci, ale my bereme, že O2 arena je vytížená a termín na zápas hledali těžko. Myslím si ale, že by pauza měla být pro reprezentanty a klubové záležitosti musí jít stranou. Země by se měly domluvit a mít stejná pravidla. Tím myslím, že by v sobotu skončily všechny ligy, proběhla by reprezentační přestávka a soutěže by začaly znovu až ve středu. To si ale musí vyřešit na mezinárodní úrovni. Pořád mi přijde, že se jen bijeme proti sobě.“

Nominaci hodně ovlivnily boje o play off a o záchranu. Na soupisce přitom máte Michala Moravčíka z Litvínova…

„Tam jsme se neptali. (usmívá se) Počítali jsme s ním ještě jako s hráčem Plzně. S výměnou jsme nepočítali. Možná se ale ještě stane, že se Litvínov ozve s tím, že nepustí svého stěžejního obránce během bojů o záchranu. To je ale na dohodě s vedením.“

Po minulém turnaji jste říkal, že vám v týmu chyběl lídr. Jste tedy rád, že se vrací Jan Kovář?

„Doufám, že to tak dopadne. Nám nechyběl lídr, my jsme to spíš pojali tak, že jsme vyhověli hráčům, když jsme je postupně pouštěli domů. Tento turnaj to nechceme dělat. Myslím si, že Honza bude tím lídrem, kterým byl i na první akci. Bylo to jednoznačně vidět. Sestava je oproti původním představám sice poněkud okleštěná, ale věřím, že ti ostatní hráči se budou chtít ukázat a turnaj dopadne dobře.“

V nominaci máte dva brankáře – Romana Willa a Dominika Furcha. Jak je hodláte vytížit?

„Na soupisce máme včetně náhradníků sice čtyři brankáře, ale chceme to odjet se dvěma gólmany. Původně jsme nominovali jako třetího brankáře Lukáše Dostála, ale vzniklo tam takové nedorozumění. Ještě řešíme, co za tím je.“