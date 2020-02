Francouzská hvězda vzpomíná na Koukalovou: Gabi? Holčičí a rozpustilá | iSport.cz

I ve žluté by to šlo! • Instagram

Je to kolorit tiskového centra v Anterselvě. Jak začne závod, do místnosti vejde drobná světlovláska, posadí se před obrazovku a sleduje výkony Francouzů.

„Čas na rozhovor? Pak musím zpět do studia, ale vrátím se, jo?“ slíbí vám Marie Dorinová Habertová... a slovo dodrží. V roce 2016 skoro obrala Gabrielu Koukalovou o velký křišťálový globus. A doteď si to pamatuje.

Jaká je vaše nejlepší vzpomínka na aktivní kariéru? Je jí právě tento finiš sezony 2016, kdy jste nejprve během MS v Oslu brala z šesti závodů šest medailí?

„Ano, Oslo to pro mě byla hezká životní kapitola. Sama sice teď nevím, jak jsem to vše dokázala, ale bylo to krásné a jsem ráda, že se mohu takhle ohlédnout za povedenými závody.“

Tehdy jste výrazně vygradovala bitvu o velký křišťálový globus, o nějž jste se rvala s Gabrielou Koukalovou až do posledních závodů v Chanty Mansijsku. Jak na to vzpomínáte?

„Jako na krásné roky. Gabi byla tehdy velmi silná protivnice, a ten žlutý dres si zasloužila, protože byla po celou sezonu velmi stabilní. Naše společné souboje byly velmi tvrdé, ale mám na ně hezké vzpomínky. A co se týče toho velkého globu... asi mi nebyl souzen. Pokaždé, když jsem o něm začala byť jen trochu uvažovat, tak to pak nevyšlo. Vzpomínám proto raději na medaile.“

Máte stále v hlavě nějakou speciální vzpomínku na Gabrielu?

„No jasně, ona byla vždy taková: