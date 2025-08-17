Předplatné

ONLINE: Karviná - Bohemians 1:0. Gning posílá domácí rychle do vedení

Video placeholder
SESTŘIH: Mladá Boleslav - Hradec Králové 3:2. John trefil první hattrick sezony
Hráči Karviné se radují z vítězství proti Baníku
Jakub Uhrinčať vyloučen v zápase s Mladou Boleslaví
Jakub Uhrinčať nedohrál po červené kartě v Mladé Boleslavi
Tomáš Petrášek v dresu Hradce na hřišti Boleslavi
Solomon John skóroval proti Hradci
Solomon John skóroval proti Hradci
Chance Liga
Nedělní program fotbalové Chance Ligy odstartuje souboj mezi Karvinou a Bohemians. Celé páté kolo pak uzavře večerní duel Liberce, který doma vyzve Spartu. Hned pět utkání se odehrálo už v sobotu. Solomon John z Mladé Boleslavi zazářil hattrickem proti Hradci Králové. Středočechům při výhře 3:2 rovněž pomohlo Uhrinčaťovo vyloučení za brutální faul. Teplice vedly na Slovácku zásluhou Daniela Trubače, po červené kartě pro Matěje Radostu však přišla otočka domácích. Nejprve šíleně chyboval brankář Matouš Trmal a v nastavení rozhodl Michael Krmenčík. Poprvé v sezoně prohrál Zlín, i ten v Olomouci dohrával v deseti. Dukla pak senzačně přehrála Plzeň. Sobotní program uzavřela remíza Jablonce se Slavií 1:1. ONLINE přenosy a SESTŘIHY všech utkání Chance Ligy sledujte na iSportu.

Solomon řídil výhru Středočechů

Mladá Boleslav porazila 3:2 Hradec Králové a připsala si první vítězství pod novým koučem Alešem Majerem. Domácí poslal do vedení Solomon John, v 18. minutě byl navíc vyloučen obránce hostů Jakub Uhrinčať. I v oslabení srovnal po půlhodině Vladimír Darida, vzápětí se ale znovu prosadil nigerijský křídelník John, jenž v 61. minutě završil hattrick. V závěru už jen snížil Adam Vlkanova.

Video placeholder
SESTŘIH: Mladá Boleslav - Hradec Králové 3:2. Solomon trefil první hattrick sezony • iSport.tv

Trmalova hrubka nastartovala Slovácko

Slovácko otočilo domácí zápas s Teplicemi a vyhrálo 2:1. Hosty poslal do vedení ve 21. minutě Daniel Trubač, o vyrovnání se postaral v 87. minutě Marko Kvasina. V páté minutě nastavení rozhodl o první výhře týmu z Uherského Hradiště v této ligové sezoně střídající Michael Krmenčík. V neúplné tabulce patří Slovácku deváté místo. Teplice, které dohrávaly duel od 79. minuty bez vyloučeného Matěje Radosty, prohrály druhé kolo po sobě a jsou dvanácté, mají však k dobru nedohrané utkání v Ostravě.

Video placeholder
SESTŘIH: Slovácko - Teplice 2:1. Šílený zkrat brankáře Trmala přispěl k obratu • iSport.tv

Zlín v deseti nestačil na Sigmu

Olomouc v dlouhé přesilovce udolala doma Zlín 1:0. Už v 19. minutě byl po druhé žluté kartě vyloučen Jakub Černín a v 83. minutě zužitkoval početní převahu střídající Daniel Vašulín. Zlínský nováček nejvyšší soutěže poprvé v sezoně prohrál. Hanáci potřetí v ročníku zvítězili a na čtvrtém místě neúplné tabulky se bodově dotáhli na „Ševce“. Olomouc bodovala pošesté z posledních sedmi vzájemných ligových duelů,  Zlín venku po úvodních dvou výhrách poprvé v sezoně ztratil.

Video placeholder
SESTŘIH: Olomouc - Zlín 1:0. Nováček v deseti poprvé padl, rozhodl Vašulín • iSport.tv

Dukla si vyšlápla na Plzeň

Plzeň potřetí za sebou v nejvyšší soutěži ztratila body a v neúplné tabulce má zatím jedinou výhru. V prvním poločase otevřel skóre Jan Peterka a druhý gól ještě do přestávky přidal Marcel Čermák z penalty. Dejvický celek se dočkal premiérového vítězství v ligovém ročníku, na kontě má stejně jako Viktoria pět bodů.

Video placeholder
SESTŘIH: Dukla - Plzeň 2:0. Nečekaná první prohra Viktorie, zazářil Čermák • iSport.tv

Douděra zachránil Slavii bod

Slavia jen remizovala v Jablonci 1:1. Obhájce titulu po úvodním nerozhodném výsledku s Hradcem Králové podruhé v sezoně nejvyšší soutěže ztratil body a v neděli může přijít o vedení v tabulce. Domácí poslal v 29. minutě do vedení lídr pořadí kanonýrů Jan Chramosta, přesně s vypršením základní doby srovnal David Douděra. Otočit stav však už favorit nedokázal a ve třetím venkovním utkání ligového ročníku poprvé ztratil body. Jablonec doma v nejvyšší soutěži neprohrál již podesáté za sebou.

Video placeholder
SESTŘIH: Jablonec - Slavia 1:1. Douděra trefil bod a odvrátil první prohru mistrů • iSport.tv

