Prošel si peklem a změnil pohled na život. Bojovník MMA reality show OKTAGON Výzva Matouš Kohout (28) způsobil v roce 2018 smrtelnou autonehodu, což si dodnes vyčítá. Sílu mu ale dodává sport a v květnu narozená dcera Emma.

Co vám dalo účinkování ve Výzvě?

„Bylo to něco nového, jelikož jsem byl pořád před kamerami, z čeho jsem byl lehce ve stresu. Zvlášť při shazování váhy to v televizi muselo být vypípané. Trochu to na mě dolehlo, ale jinak šlo o přínos do kariéry.“

Jak jste si při natáčení užil balet a pečení koláče?

„Super, nikdy jsem to nezkoušel. Doma sice vařím, ale péct ve skupině byl masakr. Balet mě bavil, jsem díky sportu soutěživý, takže jsem byl maximálně soustředěný, abych to nepokazil.“

Dlouho jste dělal thaibox, jste mistr Evropy. Už vás to nenaplňovalo?

„Tak nějak, už pro mě ani nebyly zápasy. Pak přišla nabídka z MMA a tréninky mě začaly bavit.“

V květnu se vám narodila dcera Emma. Jak vám to změnilo život?

„Hlavně celkový pohled, protože cítím motivaci něco dokázat nejen vůči sobě, ale také pro ni. Aby věděla, že se nemá vzdávat. Každou minutu se snažím být doma, po tréninku nezevluji v tělocvičně, ale chci si užít dceru.“

Není teď těžší se bít v kleci, když máte větší zodpovědnost?

„Takhle to nevnímám, protože je to moje práce. Je to, jako kdybych jel na stavbu, kde se taky může cokoli stát.“

Váš život ovlivnila autonehoda, při níž v protijedoucím autě zemřel člověk, otec čtyř dětí. Poznamenalo vás to hodně?

„Otočilo mi to život o 180 stupňů. Řekl jsem si, že to takhle dál nejde. Jezdil jsem z noční, spal pár hodin, dva tréninky denně. Změnil jsem proto přístup, abych se soustředil jen na sport a nemusel někde stát na dveřích. Nechci ohrožovat sebe ani ostatní.“

To byla i příčina bouračky, že?

„Ano, dostal jsem mikrospánek. Soud mi dal podmínku na čtyři roky a zákaz řízení na stejnou dobu. Dodnes si to vyčítám. Když někomu vezmete život, je to ve vás nadosmrti. On sice nebyl připoutaný, ale to nic nemění na tom, že šlo o moji chybu.“

Jste stále v kontaktu s jeho rodinou?

„Řeší se soudní vyrovnání, ale jinak ne. Sice jsem je kontaktoval, ale odezva nebyla příliš velká. Ale nedivím se, dcera asi nechce vidět někoho, kdo zabil jejího tátu.“